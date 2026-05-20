DZ BANK stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Kapitalmarkt sei gegenwärtig positiv für die Banken, schrieb Philipp Häßler in einer Studie am Mittwoch. Zudem sollten hohe staatliche Investitionen zu einer steigenden Nachfrage nach Krediten führen. Er rechne mit einem durchschnittlichen Gewinnwachstum des Geldhauses von zehn Prozent jährlich in den kommenden Jahren./rob/bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,05 % und einem Kurs von 28,07EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 18:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Dr. Häßler

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,52 € , was eine Steigerung von +4,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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