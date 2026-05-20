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    Besonders beachtet!

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    Hasbro Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 20.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hasbro Aktie bisher Verluste von -8,31 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hasbro Aktie.

    Besonders beachtet! - Hasbro Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 20.05.2026
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    Hasbro ist ein globaler Spielwaren- und Entertainmentkonzern (u.a. Monopoly, Nerf, Play-Doh, Dungeons & Dragons, Lizenzprodukte wie Star Wars/Marvel). Fokus auf Toys, Games, Digital- und Medieninhalte. Starke Markenportfolios sichern gute Marktstellung neben Mattel, Lego, Spin Master. USP: Kombination aus ikonischen IPs, Lizenzgeschäft und crossmedialer Verwertung (Filme, Serien, Games).

    Wie hat sich die Hasbro-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Hasbro Aktie. Sie fällt um -8,31 % auf 76,71. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,04 %, geht es heute bei der Hasbro Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hasbro Verluste von -3,51 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hasbro Aktie damit um -6,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Hasbro um +18,18 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

    Hasbro Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,08 %
    1 Monat +0,95 %
    3 Monate -3,51 %
    1 Jahr +37,20 %
    Stand: 20.05.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Hasbro Aktie

    Es gibt 142 Mio. Hasbro Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,85 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 20.05. - US Tech 100 stark +0,53 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Hasbro Reports First Quarter 2026 Financial Results


    Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS), a leading games, IP, and toy company, today reported financial results for the first quarter 2026. “The first quarter was a strong start to the year and reflects tailwinds from our Playing to Win strategy,” said Chris …

    Nvidia, Intuit, Target, Amazon, Citigroup und Blackrock mit frischen Updates!


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Walt Disney, Mastercard Registered (A) und Co.

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,95 %. Mastercard Registered (A) notiert im Minus, mit -1,32 %.

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    Ob die Hasbro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hasbro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hasbro

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    -5,60 %
    -5,45 %
    -8,98 %
    +28,80 %
    +39,24 %
    +1,75 %
    +3,68 %
    +339,49 %
    ISIN:US4180561072WKN:859888
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    Markt Bote
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