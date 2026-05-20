DocCheck: Vorläufige Q1-Zahlen 2026 – Was Anleger jetzt wissen müssen!
Die DocCheck AG legt vorläufige Zahlen für Q1 2026 vor: organisches Umsatzplus, stabiles EBIT mit Sondereffekt und solider Liquidität – Details im Überblick.
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- DocCheck AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026.
- Umsatzerlöse Q1 2026: 14,0 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €) – Wachstum organisch.
- EBIT Q1 2026: 1,7–1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €).
- Im EBIT ist ein einmaliger Ertrag von 1,1 Mio. € aus dem Verkauf von Edelmetallen enthalten.
- Liquide Mittel zum Quartalsende: 19,4 Mio. € (Vorjahr: 22,1 Mio. €).
- Aussage zum Ergebnis pro Aktie derzeit noch nicht möglich.
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