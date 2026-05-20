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    DocCheck: Vorläufige Q1-Zahlen 2026 – Was Anleger jetzt wissen müssen!

    Die DocCheck AG legt vorläufige Zahlen für Q1 2026 vor: organisches Umsatzplus, stabiles EBIT mit Sondereffekt und solider Liquidität – Details im Überblick.

    DocCheck: Vorläufige Q1-Zahlen 2026 – Was Anleger jetzt wissen müssen!
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • DocCheck AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026.
    • Umsatzerlöse Q1 2026: 14,0 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €) – Wachstum organisch.
    • EBIT Q1 2026: 1,7–1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €).
    • Im EBIT ist ein einmaliger Ertrag von 1,1 Mio. € aus dem Verkauf von Edelmetallen enthalten.
    • Liquide Mittel zum Quartalsende: 19,4 Mio. € (Vorjahr: 22,1 Mio. €).
    • Aussage zum Ergebnis pro Aktie derzeit noch nicht möglich.

    Der Kurs von DocCheck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,33 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,200EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.


    DocCheck

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    ISIN:DE000A1A6WE6WKN:A1A6WE
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