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    CNTE nimmt 1,725-MW-/4,07-MWh-Energiespeicherprojekt für Gewerbe und Industrie in Belgien erfolgreich in Betrieb

    CNTE nimmt 1,725-MW-/4,07-MWh-Energiespeicherprojekt für Gewerbe und Industrie in Belgien erfolgreich in Betrieb
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    BRÜSSEL, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE), ein globaler Anbieter integrierter Energiespeicherlösungen, an dem CATL beteiligt ist, hat die Inbetriebnahme eines 1,725 MW/4,07 MWh großen Energiespeicherprojekts für Gewerbe und Industrie (C&I) in Belgien erfolgreich abgeschlossen.

    Das Projekt befindet sich in einem örtlichen Industriepark und nutzt das containerisierte Energiespeichersystem STAR-T von CNTE, das mit Batteriezellen von CATL betrieben wird und ein zuverlässiges und effizientes Energiemanagement für industrielle Anwendungen bietet.

    CNTE Belgium Factory ESS Project 1.725MW/4.07MWh

    Da Energiepreise und Netzbelastungen die europäische Industrie weiterhin vor Herausforderungen stellen, soll das belgische ESS-Projekt dem Kunden helfen, seine betriebliche Effizienz durch Lastspitzenabdeckung, Energiehandel und optimierte Strategien zur Energiezusammenarbeit zu verbessern. Durch die Senkung der Stromkosten und die Steigerung der Energieflexibilität unterstützt das System die langfristigen Nachhaltigkeits- und Energiewendeziele des Kunden.

    Die Implementierung unterstreicht die wachsende Präsenz von CNTE auf dem europäischen Energiespeichermarkt und verdeutlicht die steigende Nachfrage nach flexiblen, leistungsstarken C&I-ESS-Lösungen in der gesamten Region.

    Das containerisierte ESS-System STAR-T vereint fortschrittliche Batterietechnologie, intelligentes Energiemanagement und hohe Sicherheitsstandards, um eine stabile Systemleistung unter komplexen industriellen Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Mit einer skalierbaren Architektur und lokaler Projektunterstützung bietet CNTE weiterhin maßgeschneiderte Lösungen für gewerbliche und industrielle Kunden weltweit an.

    „Belgien ist ein wichtiger Markt im Rahmen der sich beschleunigenden Energiewende in Europa", so CNTE. „Wir werden die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern weiter stärken, um intelligentere und effizientere Energieökosysteme aufzubauen und gleichzeitig Kunden dabei zu unterstützen, mehr Energieunabhängigkeit und Nachhaltigkeit zu erreichen."

    The project adopts CNTE's integrated containerized ESS-STAR-T MAX 4MWh

    Während Europa die Integration erneuerbarer Energien und die Dekarbonisierung der Industrie weiter vorantreibt, bleibt CNTE dem Ziel verpflichtet, innovative ESS-Technologien bereitzustellen, die eine sauberere, intelligentere und widerstandsfähigere Energieinfrastruktur ermöglichen.

    CNTE wird außerdem vom 23. bis 25. Juni auf der The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026 in München am Stand C2.450 vertreten sein, wo das Unternehmen seine neuesten Innovationen im Bereich Energiespeicherung vorstellen und Kontakte zu globalen Partnern aus der gesamten Branche der erneuerbaren Energien knüpfen wird.

    Informationen zu CNTE

    Das von CATL finanzierte Unternehmen CNTE ist auf integrierte Energiespeicherlösungen spezialisiert und bietet Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung, weltweiten Vertrieb sowie lokalen Service an. Dank strenger Qualitätskontrollen und standardisierter Lieferungen bietet CNTE hochsichere und hocheffiziente Systeme, die die globale Energiewende vorantreiben.

    Weitere Informationen finden Sie auf: CNTE BESS Hersteller | Batterie-Energiespeichersysteme

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983981/image1.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983980/image2.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cnte-nimmt-1-725-mw-4-07-mwh-energiespeicherprojekt-fur-gewerbe-und-industrie-in-belgien-erfolgreich-in-betrieb-302778027.html





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