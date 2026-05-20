Warteck Invest AG: Spannende Einblicke bei der Generalversammlung!
Starke Zustimmung, höhere Dividende und strategische Weichenstellungen: Die 136. Generalversammlung der Warteck Invest AG markiert einen wichtigen Meilenstein.
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- An der 136. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG (20. Mai 2026, Volkshaus Basel) wurden alle Anträge des Verwaltungsrats mit grossem Mehr genehmigt.
- Alle vier bisherigen Verwaltungsräte wurden für ein Jahr wiedergewählt; Kurt Ritz wurde als VR-Präsident bestätigt; dieselben Personen wurden auch in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.
- Die Statuten wurden ergänzt: Die Opting‑up-Schwelle für ein Pflichtangebot steigt von 33.33% auf 49.00% zur Erhöhung von Flexibilität und Transaktionssicherheit.
- Die Generalversammlung beschloss eine Dividende von CHF 72.00 je Namenaktie (CHF 36.00 aus Reserven aus Kapitaleinlagen, verrechnungssteuerfrei, und CHF 36.00 aus Bilanzgewinn), +CHF 2 gegenüber Vorjahr; Valuta/Auszahlung 27. Mai 2026; Rendite ca. 3.7% (bezogen auf Kurs Ende 2025).
- CEO informierte über Akquisition einer grösseren Wohnüberbauung und eine Projekt‑Pipeline mit 12 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekten im Volumen von rund CHF 230 Mio.
- Warteck Invest verfügt über ein hochwertiges, diversifiziertes Immobilienportfolio (Marktwert rund CHF 1.1 Mrd., Fokus Basel/Zürich); Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sehen gute Voraussetzungen für nachhaltige positive Entwicklung.
Der Kurs von Warteck Invest lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2.190,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im
Minus.
-0,45 %
-0,68 %
-3,12 %
+0,69 %
-0,68 %
+4,92 %
+0,42 %
+31,01 %
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