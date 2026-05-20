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    Warteck Invest AG: Spannende Einblicke bei der Generalversammlung!

    Starke Zustimmung, höhere Dividende und strategische Weichenstellungen: Die 136. Generalversammlung der Warteck Invest AG markiert einen wichtigen Meilenstein.

    Warteck Invest AG: Spannende Einblicke bei der Generalversammlung!
    Foto: adobe.stock.com
    • An der 136. ordentlichen Generalversammlung der Warteck Invest AG (20. Mai 2026, Volkshaus Basel) wurden alle Anträge des Verwaltungsrats mit grossem Mehr genehmigt.
    • Alle vier bisherigen Verwaltungsräte wurden für ein Jahr wiedergewählt; Kurt Ritz wurde als VR-Präsident bestätigt; dieselben Personen wurden auch in den Vergütungsausschuss wiedergewählt.
    • Die Statuten wurden ergänzt: Die Opting‑up-Schwelle für ein Pflichtangebot steigt von 33.33% auf 49.00% zur Erhöhung von Flexibilität und Transaktionssicherheit.
    • Die Generalversammlung beschloss eine Dividende von CHF 72.00 je Namenaktie (CHF 36.00 aus Reserven aus Kapitaleinlagen, verrechnungssteuerfrei, und CHF 36.00 aus Bilanzgewinn), +CHF 2 gegenüber Vorjahr; Valuta/Auszahlung 27. Mai 2026; Rendite ca. 3.7% (bezogen auf Kurs Ende 2025).
    • CEO informierte über Akquisition einer grösseren Wohnüberbauung und eine Projekt‑Pipeline mit 12 Sanierungs- und 4 Arealentwicklungsprojekten im Volumen von rund CHF 230 Mio.
    • Warteck Invest verfügt über ein hochwertiges, diversifiziertes Immobilienportfolio (Marktwert rund CHF 1.1 Mrd., Fokus Basel/Zürich); Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sehen gute Voraussetzungen für nachhaltige positive Entwicklung.

    Der Kurs von Warteck Invest lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2.190,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im Minus.


    Warteck Invest

    -0,45 %
    -0,68 %
    -3,12 %
    +0,69 %
    -0,68 %
    +4,92 %
    +0,42 %
    +31,01 %
    ISIN:CH0002619481WKN:875838
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