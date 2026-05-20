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    Marktgeflüster

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    Ölpreis und Zinsen fallen nach Iran Fake-News!

    Also alles, was Trump gut gebrauchen kann - aber es sind wieder einmal anonyme Quellen aus Pakistan, die bisher immer falsch lagen. Aber die Märkte spielen die Fake News

    Wieder einmal (sehr wahrscheinlich) Fake-News zum angeblich baldigen Iran-Deal - das lässt den Ölpreis abstürzen, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und Aktienmärkte steigen. Also alles, was Trump gut gebrauchen kann - aber es sind wieder einmal anonyme Quellen aus Pakistan, die bisher immer falsch lagen. Aber die Märkte spielen die Fake News trotz des bisherig katastrophalen Track Records dieser dubiosen Quellen - wahrscheinlich ist es lediglich pure Markt-Maipulation. Das alles passiert im Vorfeld der Nvidia-Zahlen - die Erwartungen an Nvidia sind extrem hoch, während China zunehmend die Tür für Nvidia schließt.. 

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    Das Video "Ölpreis und Zinsen fallen nach Iran Fake-News!" sehen Sie hier..



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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Ölpreis und Zinsen fallen nach Iran Fake-News! Wieder einmal (sehr wahrscheinlich) Fake-News zum angeblich baldigen Iran-Deal - das lässt den Ölpreis abstürzen, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und Aktienmärkte steigen
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