Ölpreis und Zinsen fallen nach Iran Fake-News!

Wieder einmal (sehr wahrscheinlich) Fake-News zum angeblich baldigen Iran-Deal - das lässt den Ölpreis abstürzen, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und Aktienmärkte steigen. Also alles, was Trump gut gebrauchen kann - aber es sind wieder einmal anonyme Quellen aus Pakistan, die bisher immer falsch lagen. Aber die Märkte spielen die Fake News trotz des bisherig katastrophalen Track Records dieser dubiosen Quellen - wahrscheinlich ist es lediglich pure Markt-Maipulation. Das alles passiert im Vorfeld der Nvidia-Zahlen - die Erwartungen an Nvidia sind extrem hoch, während China zunehmend die Tür für Nvidia schließt..

Hinweise aus Video: