Börsen Update
Börsen Update USA - 20.05. - US Tech 100 stark +1,27 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 49.918,33 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +4,53 %, Nike (B) +3,59 %, Boeing +3,16 %, Sherwin-Williams +2,76 %, Walt Disney +2,32 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -2,61 %, Walmart -2,20 %, Unitedhealth Group -1,49 %, Merck & Co -1,12 %, Salesforce -0,79 %
Der US Tech 100 steht bei 29.204,88 PKT und gewinnt bisher +1,27 %.
Top-Werte: Arm Holdings +13,44 %, Advanced Micro Devices +7,22 %, Constellation Energy +7,12 %, Intel +6,34 %, Lam Research +5,31 %
Flop-Werte: Analog Devices -6,89 %, Intuit -4,02 %, Thomson Reuters -2,82 %, Walmart -2,20 %, T-Mobile US -2,07 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 7.418,75 PKT und steigt um +0,84 %.
Top-Werte: Super Micro Computer +10,62 %, United Airlines Holdings +10,27 %, Delta Air Lines (DE) +10,26 %, Carnival +9,50 %, Norwegian Cruise Line +8,67 %
Flop-Werte: Hasbro -7,51 %, Analog Devices -6,89 %, Keysight Technologies -5,35 %, Target -5,10 %, CF Industries Holdings -5,05 %
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