ASML Holding Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 20.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ASML Holding. Mit einer Performance von +5,31 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.323,60€, mit einem Plus von +5,31 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ASML Holding einen Gewinn von +4,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +0,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +40,36 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,30 % geändert.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,02 % 1 Monat +4,56 % 3 Monate +4,49 % 1 Jahr +94,85 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 20.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 513,29 Mrd.EUR € wert.

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Top- und Flop-Aktien am 20.05.2026 im E-Stoxx 50.

ASML ist der Halbleiter-Nachzügler des Jahres, und genau deshalb jetzt der Top-Pick der UBS. Analysten der Bank sehen 52 Prozent Aufwärtspotenzial und drei unterschätzte Treiber. Während der Halbleiterindex SOXX in diesem Jahr bereits um 65 Prozent …

So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,64 %. Canon notiert im Minus, mit -1,43 %. Tepco notiert im Minus, mit -2,66 %.

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Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.