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    IPO/'FT'

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    OpenAI dürfte mit mehr als einer Billion Dollar bewertet werden

    IPO/'FT' - OpenAI dürfte mit mehr als einer Billion Dollar bewertet werden
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI dürfte einem Pressebericht zufolge bei seinem Börsengang (IPO) mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet werden. Ein vorläufiger IPO-Prospekt könnte am Freitag veröffentlicht werden, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" als Zeitpunkt die kommenden Tage oder Wochen genannt.

    Der Börsengang selbst sei für September anvisiert, hieß es in der "FT" weiter. Firmenchef Sam Altman wolle das aktuell mit 852 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen vor dem Rivalen Anthropic an die Börse bringen. Dieser solle ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen. Finanzchefin Sarah Friar plädiere hingegen für einen vorsichtigeren Ansatz. Der Zeitplan ist laut dem Bericht von den Marktkonditionen und dem im kommenden Monat erwarteten größten Börsengang aller Zeiten, Elon Musks SpaceX, abhängig. OpenAI habe zu dem Thema keinen Kommentar abgeben wollen./he/gl





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