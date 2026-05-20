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    Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen

    Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen
    Foto: Deutsche Telekom

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen. Verdi wendet sich mit dem Aufruf an Beschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus einer Ankündigung hervorgeht. Hintergrund sind überregionale Tarifverhandlungen. Schon am Mittwoch kam es bei dem Telekommunikationsunternehmen in Norddeutschland zu Warnstreiks.

    Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Zudem solle das Unternehmen einen Verdi-Mitgliederbonus von jährlich 660 Euro zahlen. Die vierte Verhandlungsrunde ist am 26. und 27. Mai geplant./lkm/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 29,09 auf Tradegate (20. Mai 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,89 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +23,58 %/+44,18 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Beurteilung der Telekom-Aktie als defensiven Dividendenwert mit Unterbewertungs-These und Wachstumstreibern (US-Geschäft, KI, Drohnenabwehr). Diskutiert werden Kursziele ~32–34 €, mögliche kurzfristige Rückläufe unter 26 € sowie technische Signale (Mitte-28er Bereich, Hammer bei Schluss über 28 €, 200-Tage-Linie ~29,60 €). Analysten sehen Re-Rating-Potenzial; einige warnen vor Algo/Manipulationsrisiken und betonen Rotation in defensive Aktien als Kurstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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