Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen. Verdi wendet sich mit dem Aufruf an Beschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus einer Ankündigung hervorgeht. Hintergrund sind überregionale Tarifverhandlungen. Schon am Mittwoch kam es bei dem Telekommunikationsunternehmen in Norddeutschland zu Warnstreiks.
Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Zudem solle das Unternehmen einen Verdi-Mitgliederbonus von jährlich 660 Euro zahlen. Die vierte Verhandlungsrunde ist am 26. und 27. Mai geplant./lkm/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 29,09 auf Tradegate (20. Mai 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +5,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,89 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +23,58 %/+44,18 % bedeutet.
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Vielleicht glaubst Du wirklich an das, was Du hier kund tust. Sollte es so sein, dann würde ich wenigstens konsequent danach handeln.
Sehr schöne Performance heute von der Telekom. Gute Zahlen, guter Anstieg. Somit dürften Kursziele auf der Oberseite nun tatsächlich wieder wahrscheinlicher geworden sein als jene auf der Unterseite.
Selbst wenn man die These vertritt, die Großanleger hätten sich gegen die Kleinanleger verschworen und würden diese abzocken, die Aktie ist für eine solche Strategie völlig ungeeignet. Erstens spielen die Kleinanleger bei dem schweren Bluechip kaum eine Rolle und zweitens ist der typische Telekom-Kleinanleger eher eine treue Seele, die nicht mit Charttechnik und engen Stopps arbeitet, im Gegenteil. Sollte es die Strategie wirklich geben, dann sicher nicht bei dem Witwen- und Waisenpapier, sondern eher bei gehypten Aktien wie Aixtron, Hypoport oder Teamviewer. Insofern halte ich die Aussage für absolut schwachsinnig.
Aus fundamentalen Gründen ist die Aktie historisch betrachtet fair bewertet. Sollten die Prognosen für 2027 Bestand haben, dann besteht sicher noch erhebliches Kurspotenzial nach oben, aber die aktuelle Bewertung ist nicht der Grund für meinen Einstieg.