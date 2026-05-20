Aktien New York
Neue Iran-Hoffnungen helfen den Kursen vor den Nvidia-Zahlen
- Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs treibt US-Märkte
- Hohe Nvidia-Erwartungen belasten künftige Kurse
- Erwartete Öffnung Straße von Hormus drückt Ölpreise
NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben und die Ölpreise belastet. Zudem verteilten die Anleger mit Blick auf den nach Handelsschluss anstehenden Nvidia -Quartalsbericht schon Vorschuss-Lorbeeren. Marktbeobachter warnten, es könnte dem auf KI-Chips spezialisierten Halbleiterriesen schwerfallen, mit seinen Zahlen und Geschäftsprognosen die hohen Erwartungen zu erfüllen.
Der Nasdaq 100 stieg dank starker Halbleitertitel zuletzt um 1,33 Prozent auf 29.203 Punkte. Damit unternahm der technologielastige Auswahlindex nach den Gewinnmitnahmen der vergangenen Tage einen neuen Erholungsversuch. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 0,86 Prozent auf 7.417 Punkte aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,15 Prozent auf 49.932 Punkte zu.
Laut US-Präsident Donald Trump sind die Verhandlungen mit dem Iran in der "Endphase". Dies schürte Erwartungen an eine baldige Öffnung der vor allem für Energietransporte wichtigen Meeresstraße von Hormus und ließ die Ölpreise absacken.
Die Aktien des Chiparchitektur-Entwicklers ARM erreichten am Mittwoch ein Rekordhoch. Der Kurssprung von 13,5 Prozent verhalf ihnen auf den ersten Platz im Nasdaq 100. Dahinter ging es für die Titel der Chiphersteller AMD und Intel und 7,4 beziehungsweise 6,3 Prozent hoch.
Bei den Nvidia-Aktien, die zuletzt etwas von ihrem Rekord zurückgefallen waren, fiel das Kursplus mit 1,7 Prozent etwas bescheidener aus. "Wir gehen vorsichtig optimistisch in die Zahlen", schrieb Tech-Experte William Beavington vom Investmenthaus Jefferies. Wichtig dürfte aus Anlegersicht das Umsatzziel für die Monate April bis Juni sein. Hier liege die quasi-offizielle Konsensprognose von Analysten bei 87 Milliarden US-Dollar.
Interessant ist, dass laut Beavington die sogenannte "Buy-Side"-Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal mit 91,5 Milliarden Dollar noch höher liegt. Zur "Buy-Side" zählen etwa Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter. Also Marktakteure, die an der Börse als aktive Käufer und Verkäufer auftreten. Hier sind die Erwartungen offenbar noch anspruchsvoller als bei den analysierenden Investmentbanken.
Außer Nvidia könnten auch Nachrichten von OpenAI der KI-Fantasie wieder etwas Schwung geben. Der Entwickler des Chatbots ChatGPT könnte Medienberichten zufolge bereits in den kommenden Tagen einen Antrag auf Börsengang stellen. Laut der "Financial Times" dürfte die Bewertung des Unternehmens bei dem im Herbst angepeilten Ereignis bei über einer Billion US-Dollar liegen. Auch Konkurrent Anthropic und das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla -Chef Elon Musk, das den hinter Musks Chatbot Grok stehenden KI-Entwickler xAI übernommen hat, planen den den baldigen Sprung aufs Parkett.
Die Titel des Chipherstellers Analog Devices litten gegen den Branchentrend mit minus 5,8 Prozent unter weiteren Gewinnmitnahmen. Zwar übertraf der aktuelle Quartalsbericht die Erwartungen, und auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel stark aus. Doch das Industriegeschäft wies einige Schwächen auf.
Angesichts des Hypes um Nvidia rückten Geschäftszahlen aus der Handelsbranche in den Hintergrund. Aktien der Heimwerker- und Baumarktkette Lowe's schafften es zuletzt mit 0,7 Prozent ins Plus, obwohl der Umsatz im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Für Target ging es um 5 Prozent bergab, obwohl der hinter Walmart zweitgrößte Einzelhändler im vergangenen Quartal das stärkste Wachstum seit vier Jahren erzielte.
Aktien von VF Corporation sanken um 4,8 Prozent. Dass das Mode- und Textilunternehmen mit Marken wie Timberland, Vans und The North Face nach längerer Durststrecke jüngst wieder zu Wachstum zurückgekehrt ist, half dem Kurs nicht.
Bei Intuit mussten die Anleger ein Kursminus von 3,8 Prozent verkraften. Einem Bericht zufolge will der Softwarehersteller künftig stärker auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen und daher 17 Prozent seiner Stellen streichen./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,22 % und einem Kurs von 382,6 auf Tradegate (20. Mai 2026, 20:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,94 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +14,83 %/+56,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ich will auch mal wieder ein kleines Update zu meinem Tun geben....
Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.