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    AT&S Austria erhöht Kapazität für AI-Substrate – Zukunft sichern

    AT&S forciert sein Wachstum im KI-Zeitalter: Der Vorstand gibt grünes Licht für eine massive Kapazitätserweiterung am High-Tech-Standort Chongqing in China.

    AT&S Austria erhöht Kapazität für AI-Substrate – Zukunft sichern
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • Vorstand beschloss Kapazitätserweiterung am Standort Chongqing (China) zur größeren Herstellung von AI‑Substraten.
    • Grund: Steigender Bedarf an Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz und erhöhte Nachfrage eines Großkunden nach High‑End IC‑Substraten.
    • Investitionsvolumen: Im hohen zweistelligen Millionenbereich; Finanzierung erfolgt vollständig durch langfristige Kundenvereinbarungen.
    • Erwarteter Effekt: Positiver EBIT‑Effekt im ebenfalls hohen zweistelligen Millionenbereich im Geschäftsjahr 2026/27.
    • AT&S‑Profil: Global führender Anbieter von IC‑Substraten und Leiterplatten mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud), R&D‑Kompetenzzentrum in Leoben; rund 14.000 Mitarbeiter.
    • Veröffentlichung: Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, publiziert am 20.05.2026 über EQS News.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 21.05.2026.

    Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,75 % im Plus.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    +1,75 %
    +20,00 %
    +43,53 %
    +132,34 %
    +591,21 %
    +317,20 %
    +304,17 %
    +946,10 %
    +647,30 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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