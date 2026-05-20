AT&S Austria erhöht Kapazität für AI-Substrate – Zukunft sichern
AT&S forciert sein Wachstum im KI-Zeitalter: Der Vorstand gibt grünes Licht für eine massive Kapazitätserweiterung am High-Tech-Standort Chongqing in China.
Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
- Vorstand beschloss Kapazitätserweiterung am Standort Chongqing (China) zur größeren Herstellung von AI‑Substraten.
- Grund: Steigender Bedarf an Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz und erhöhte Nachfrage eines Großkunden nach High‑End IC‑Substraten.
- Investitionsvolumen: Im hohen zweistelligen Millionenbereich; Finanzierung erfolgt vollständig durch langfristige Kundenvereinbarungen.
- Erwarteter Effekt: Positiver EBIT‑Effekt im ebenfalls hohen zweistelligen Millionenbereich im Geschäftsjahr 2026/27.
- AT&S‑Profil: Global führender Anbieter von IC‑Substraten und Leiterplatten mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud), R&D‑Kompetenzzentrum in Leoben; rund 14.000 Mitarbeiter.
- Veröffentlichung: Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, publiziert am 20.05.2026 über EQS News.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 21.05.2026.
Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit
+1,75 % im Plus.
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