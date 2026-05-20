AT&S Austria erhöht Kapazität für AI-Substrate – Zukunft sichern

Vorstand beschloss Kapazitätserweiterung am Standort Chongqing (China) zur größeren Herstellung von AI‑Substraten.

Grund: Steigender Bedarf an Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz und erhöhte Nachfrage eines Großkunden nach High‑End IC‑Substraten.

Investitionsvolumen: Im hohen zweistelligen Millionenbereich; Finanzierung erfolgt vollständig durch langfristige Kundenvereinbarungen.

Erwarteter Effekt: Positiver EBIT‑Effekt im ebenfalls hohen zweistelligen Millionenbereich im Geschäftsjahr 2026/27.

AT&S‑Profil: Global führender Anbieter von IC‑Substraten und Leiterplatten mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud), R&D‑Kompetenzzentrum in Leoben; rund 14.000 Mitarbeiter.

Veröffentlichung: Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, publiziert am 20.05.2026 über EQS News.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 21.05.2026.

Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 104,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,75 % im Plus.





