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    Carnival Aktie klettert deutlich - 20.05.2026

    Am 20.05.2026 ist die Carnival Aktie, bisher, um +9,84 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carnival Aktie.

    Besonders beachtet! - Carnival Aktie klettert deutlich - 20.05.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Carnival Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.05.2026

    Mit einer Performance von +9,84 % konnte die Carnival Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carnival Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,605, mit einem Plus von +9,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg bei Carnival konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,51 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Carnival Aktie damit um +6,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Carnival bisher ein Minus von -22,41 %.

    Während Carnival heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,86 %. Damit gehört Carnival heute zu den auffälligeren Werten.

    Carnival Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,63 %
    1 Monat -18,49 %
    3 Monate -24,51 %
    1 Jahr -0,05 %
    Stand: 20.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Carnival Aktie

    Es gibt 527 Mio. Carnival Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,87 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 20.05. - US Tech 100 stark +1,27 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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    Ob die Carnival Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carnival

    +9,13 %
    +6,37 %
    -17,04 %
    -24,90 %
    +0,14 %
    +105,62 %
    -8,37 %
    -53,19 %
    -29,32 %
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