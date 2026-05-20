Carnival Aktie klettert deutlich - 20.05.2026

Der heutige Anstieg bei Carnival konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -24,51 % nicht vollständig ausgleichen.

Mit einer Performance von +9,84 % konnte die Carnival Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carnival Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,605€, mit einem Plus von +9,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Allein seit letzter Woche ist die Carnival Aktie damit um +6,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Im Jahr 2026 gab es für Carnival bisher ein Minus von -22,41 %.

Während Carnival heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,86 %. Damit gehört Carnival heute zu den auffälligeren Werten.

Carnival Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,63 % 1 Monat -18,49 % 3 Monate -24,51 % 1 Jahr -0,05 %

Informationen zur Carnival Aktie

Stand: 20.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 527 Mio. Carnival Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,87 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

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Ob die Carnival Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carnival Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.