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    Blanche erwartet Castro in den USA - freiwillig oder nicht

    Blanche erwartet Castro in den USA - freiwillig oder nicht
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    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der frühere Staatschef Kubas, Raúl Castro, soll nach den Worten von Justizminister Todd Blanche für seinen Prozess in die USA kommen - egal wie. "Wir erwarten, dass er sich entweder freiwillig oder auf andere Weise hier einfinden wird", sagte Blanche in Miami bei der Bekanntmachung der Anklage. Nähere Angaben dazu, wie Castro ins Land kommen solle, machte er nicht.

    Die Anklage diene nicht lediglich zur Schau, sondern solle Konsequenzen haben, führte Blanche aus. Castro wird eine Verwicklung in den Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem US-Amerikaner starben. Dem damaligen Verteidigungsminister Castro und weiteren Personen werden unter anderem die Zerstörung eines oder mehrerer Flugzeuge sowie vier Morde zur Last gelegt.

    Das Vorgehen gegen Castro weckt Erinnerungen an das Vorgehen gegen Venezuelas früheren Staatschef Nicolás Maduro. Die US-Regierung hatte Maduro gefangengenommen und das auch mit einer Anklage gerechtfertigt./jcf/DP/he





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