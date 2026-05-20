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    Kuba weist Klage gegen Ex-Staatschef Raúl Castro zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Havanna weist US-Klage gegen Raúl Castro zurück
    • Díaz-Canel nennt Klage politische Aktion ohne Basis
    • US wirft Castro Verantwortung für Abschuss 1996 vor
    Kuba weist Klage gegen Ex-Staatschef Raúl Castro zurück
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAVANNA (dpa-AFX) - Die kommunistische Regierung in Havanna hat die US-Klage gegen den ehemaligen kubanischen Staatschef Raúl Castro zurückgewiesen. "Es handelt sich um eine politische Aktion ohne jegliche rechtliche Grundlage, die lediglich darauf abzielt, einen Vorwand zu schaffen, um den Irrsinn einer militärischen Aggression gegen Kuba zu rechtfertigen", schrieb der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel auf der Plattform X.

    Zuvor hatte die US-Regierung eine Klage gegen Castro angekündigt. Dem 94-Jährigen wird vorgeworfen, als damaliger Verteidigungsminister in den Abschuss von Flugzeugen der exilkubanischen Organisation "Hermanos al Rescate" (Brüder zur Rettung) durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 verwickelt gewesen zu sein. Dabei kamen vier Menschen ums Leben, darunter drei US-Bürger./dde/DP/he





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