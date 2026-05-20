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    HUDA BEAUTY EROBERT LONDON MIT DEM IMMERSIVSTEN BEAUTY-EVENT DER WELT

    LONDON, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Huda Beauty setzte mit einem groß angelegten immersiven Markenevent im Herzen Londons einen wichtigen Meilenstein für die Marke und feierte die Markteinführung ihres ersten Duftes, Easy Bake Intense Eau de Parfum. Der Abend brachte internationale Talente, Creator sowie Branchenkenner zusammen und spiegelte den Einstieg der Marke in die Duftwelt sowie ihren anhaltenden Einfluss auf Beauty und Kultur wider. 
    Im Herzen Londons im Outernet, einer renommierten digitalen Erlebnislocation mit Rundum-Bildschirmen, tauchten die Gäste vollständig „in den Duft" und die surreale Welt des Easy Bake Intense Eau de Parfum ein. Ein sinnliches, interaktives Erlebnis voller herabfallender saftiger Kirschen, üppiger Karamellflüsse und schwebender weißer Blüten.  

    Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty

    Der Abend begann mit einer spektakulären Enthüllung, bei der Huda Kattan aus einem riesigen Flakon des neuen Easy Bake Intense Eau de Parfum stieg, nachdem sie sich Zugang zu ihrem eigenen Tresor verschafft hatte, um die Gäste zu überraschen.  Als Nächstes folgten zwei herausragende Auftritte – die mit großer Spannung erwartete Rückkehr des globalen Phänomens der Pussycat Dolls und dem einheimischen Talent Central Cee, , die beide die Bühne stürmten. Sie gaben den Ton an für eine energiegeladene Feier, die das Ausmaß der Markteinführung und ihre kulturelle Reichweite unterstrich – Easy Bake Intense ist zurück.  

    Zur Markteinführung sagte Gründerin und Geschäftsführerin Huda Kattan: „Ich wollte, dass Easy Bake Fragrance üppig, sexy und intensiv wirkt. Denn wenn es wirklich zu dir passt, ist es nie zu viel." Nach zahlreichen Entwicklungsrunden ist Easy Bake Intense Eau de Parfum als warmer Gourmand-Duft entstanden, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Duft eröffnet mit Noten saftiger Wildkirsche, kombiniert mit weißen Blüten und Zimt, und geht in eine üppige Basis aus Karamell, Bourbon-Vanille sowie cremigen Akkorden über. Das Ergebnis ist ein Duft, der sowohl präsent als auch langanhaltend ist und Vertrautheit mit einem edleren, verwöhnenden Ausklang verbindet. 

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2983336/Huda_Kattan_CEO_Huda_Beauty.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2983337/Huda_Kattan_CEO_Huda_Beauty_2.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2983338/Huda_Kattan_Central_Cee.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2983339/Huda_x_PCD.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2983340/Huda_Kattan_CEO_Huda_Beauty_3.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2983343/Huda_Beauty_Central_Cee.jpg

     

    Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty

     

    Huda Kattan & Central Cee - credit: Huda Beauty

     

    Huda Kattan with Nicole Scherzinger, Ashley Robert's and Kimberly Wyatt - credit: Huda Beauty

     

    Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty

     

    Central Cee - credit: Huda Beauty

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huda-beauty-erobert-london-mit-dem-immersivsten-beauty-event-der-welt-302778132.html





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