AT&S streicht erneut Dividende und will bis zu 500 Millionen Euro holen
- AT&S plant erneut keine Dividende für 2025/26
- Emissionen bis zu 500 Mio Euro mittels Nachrang
- Ausbau Werk Chongqing wegen KI Nachfrage und Ebit
WIEN/LEOBEN (dpa-AFX) - Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S wird erneut keine Dividende ausschütten und kündigt an, über nachrangige Finanzinstrumente bis zu 500 Millionen Euro an frischem Geld von Investoren einsammeln zu wollen. Der zuletzt defizitäre Konzern will damit seine Kapitalbasis stärken, wie das an der Wiener Börse notierte Technologieunternehmen am Mittwochabend mitteilte.
Laut der Aussendung hat der Vorstand beschlossen, der Hauptversammlung am 9. Juli vorzuschlagen, auch für das Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende auszuschütten. Bereits im Geschäftsjahr davor gab es keine Dividende.
Als Optionen für die Geldspritze nannte AT&S eine Wandelschuldverschreibung und eine Hybridanleihe, jeweils nachrangig und ohne Laufzeitende. Die Details der potenziellen Emissionen würden auf Basis der dann gültigen Marktbedingungen ermittelt werden, wie es hieß. Der Aufsichtsrat habe am Mittwoch seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die Emissionen könnten den Angaben zufolge noch im zweiten oder dritten Quartal 2026 stattfinden.
Werk in China wird wegen KI-Boom erweitert
AT&S berichtete außerdem, dass der Vorstand beschlossen hat, die Kapazitäten im Werk in Chongqing in China zu erweitern, weil wegen der KI die Nachfrage eines Großkunden nach High-End-IC-Substraten steige. Die dafür erforderlichen Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich würden vollständig im Rahmen langfristiger Kundenvereinbarungen finanziert, teilte das Unternehmen mit. Der operative Gewinn (Ebit) soll dadurch steigen, und zwar im Geschäftsjahr 2026/27 um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag./pro/APA/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 107,6 auf Tradegate (20. Mai 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um +20,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,53 %.
Die Marktkapitalisierung von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik bezifferte sich zuletzt auf 4,20 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik - 922230 - AT0000969985
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AT & S Austria Technologie & Systemtechnik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Rechne auch das es dreistellig wird. Aber das Volumen von Frau Tumpel Gugerell mit knapp 500 Stück ist eher als größerer Kleinanleger einzuordnen.
Die Deutsche Bank hat am 17. April 2026 das Kursziel für AT&S (AT0000969985) von 82,0 Euro auf 100,0 Euro angehoben und die Kaufempfehlung ("Buy") bestätigt. Analyst George Brown sieht den Leiterplattenhersteller aufgrund schnell steigender Auslastungsraten in einer einzigartigen Position im Vergleich zur Konkurrenz.
Die Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie von Halten auf Kaufen mit Kursziel 50,- Euro hochgestuft (bisher 30,- Euro Halten):