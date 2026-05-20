Canaan Inc. nimmt am Roundtable „Die Renaissance des Home-Mining" auf der Bitcoin 2026 teil

SINGAPUR, 20. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) wurde eingeladen, an der Roundtable-Diskussion mit dem Titel „Die Rückkehr von Bitcoin zu seinen Wurzeln: Warum Home-Mining ein Comeback feiert" auf der Bitcoin-Konferenz 2026 in Las Vegas teilzunehmen. In diesem Austausch ging es um den Schnittpunkt zwischen dezentraler Rechenleistung und Energiesynergien im Privathaushalt.

Das Erbe von Canaan im Bereich Home-Mining begann mit der Serie Avalon Nano. Diese Serie wurde mit einem kompakten, tragbaren Formfaktor entwickelt und senkt die Hürde für alltägliche Nutzer, am Bitcoin-Netzwerk teilzunehmen. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen ein Vorreiter bei der Erforschung der Nutzung von Abwärme aus Computerchips für den Hausgebrauch.

In den letzten Jahren hat Canaan die Entwicklung seines Ökosystems für Produkte für den Hausgebrauch erheblich beschleunigt:

Dezember 2023: Einführung des Avalon Nano 3 .

Einführung des . Januar 2025 (CES Las Vegas): Offizielle Freigabe des Avalon Mini 3 und Avalon Nano 3S . Der Mini 3 verfügt über eine integrierte Heizfunktion, während der Nano 3S ein leistungsstarkes Upgrade des Nano 3 darstellt.

Offizielle Freigabe des und . Der Mini 3 verfügt über eine integrierte Heizfunktion, während der Nano 3S ein leistungsstarkes Upgrade des Nano 3 darstellt. März 2025: Markteinführung des Avalon Q, eines speziellen geräuscharmen Modells, das hocheffizientes Hashing mit geringem Geräuschpegel verbindet.

Industrieperspektive vom Rundtischgespräch

Während der Diskussion auf der Bitcoin 2026 teilte Dr. Aviral Shukla, Gründer von Altair Technology, seine Sichtweise über den Wandel hin zu professioneller Heimhardware:

„Canaan hat eine ganze Reihe dieser leistungsstärkeren Miner für zu Hause im Angebot, die sich auch hervorragend als Raumheizgeräte eignen. Wenn die Leute skalieren wollen, sollten sie wahrscheinlich auf einige dieser effizienteren und leistungsfähigeren Optionen umsteigen, anstatt sich nur auf die kleineren Lotterie-Miner zu verlassen."

Einzelhandel und Expansion der Vertriebskanäle

Nach der positiven Marktvalidierung Anfang 2025 setzt die Serie Avalon Home ihre strategische Expansion fort. Canaan optimiert systematisch seine Vertriebsinfrastruktur, um einem breiteren Publikum zuverlässige und benutzerfreundliche Computerprodukte über den Einzelhandel anzubieten. Dieser Fokus auf Endgeräte im Einzelhandel zielt darauf ab, ein widerstandsfähigeres und dezentraleres Netzwerk von Privatanwendern weltweit zu schaffen.

Informationen zu Canaan Inc.

Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) ist ein Innovator im Bereich des Krypto-Minings. Das Technologieunternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von ASIC-Hochleistungs-Computerchips, Chip-Forschung und -Entwicklung, die Produktion von Computerausrüstung und Softwaredienstleistungen. Canaan verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Chipdesign und in der rationellen Produktion im ASIC-Bereich. Im Jahr 2013 lieferte das Gründerteam von Canaan unter der Leitung von Nangeng Zhang, dem Gründer und Geschäftsführer, die weltweit erste Serie von Mining-Maschinen mit ASIC-Technologie in der Geschichte von Bitcoin unter dem Markennamen Avalon an seine Kunden aus.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter canaan.io.

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Die Canaan (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,09 % und einem Kurs von 0,385EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 21:01 Uhr) gehandelt.