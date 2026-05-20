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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Bank Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.05.2026

    Am 20.05.2026 ist die Deutsche Bank Aktie, bisher, um +5,75 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Bank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Bank Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.05.2026
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Wie hat sich die Deutsche Bank-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Deutsche Bank Aktie konnte bisher um +5,75 % auf 28,26 zulegen. Das sind +1,54  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Bank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,26, mit einem Plus von +5,75 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Deutsche Bank Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,58 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +4,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Bank -17,77 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,86 % geändert.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,31 %
    1 Monat -4,79 %
    3 Monate -10,58 %
    1 Jahr +7,56 %
    Stand: 20.05.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye der Deutschen Bank: Ausbruch über ~27,8 € mit Zielen bei ~29–30+ €, mögliche Treiber sind KI‑Phantasie, Trigger‑Orders, 1 € Dividende und starkes Q1. Diskutiert werden hohe Kursgewinne seit Okt. 2023, technische Range 26–28 € als Schlüssel, verbesserte Effizienz (Cost‑to‑Income, ROTE), Größenvorteile, Zinserwartungen und Ex‑Dividenden‑Effekt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,84 Mrd.EUR € wert.

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    Top- und Flop-Aktien am 20.05.2026 im E-Stoxx 50.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Bank

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,83 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +2,16 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +3,16 %. Commerzbank legt um +2,58 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +3,37 %.

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    Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Bank

    +5,64 %
    +4,45 %
    -4,79 %
    -10,58 %
    +7,56 %
    +178,82 %
    +132,79 %
    +103,01 %
    +4,37 %
    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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