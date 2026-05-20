Deutsche Bank Aktie mit kräftigem Kursplus - 20.05.2026

Die Deutsche Bank Aktie konnte bisher um +5,75 % auf 28,26€ zulegen. Das sind +1,54 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Bank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,26€, mit einem Plus von +5,75 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Deutsche Bank Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,58 %.

Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Bank Aktie damit um +4,31 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Bank -17,77 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,86 % geändert.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,31 % 1 Monat -4,79 % 3 Monate -10,58 % 1 Jahr +7,56 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 20.05.2026, 22:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die jüngste Kursrallye der Deutschen Bank: Ausbruch über ~27,8 € mit Zielen bei ~29–30+ €, mögliche Treiber sind KI‑Phantasie, Trigger‑Orders, 1 € Dividende und starkes Q1. Diskutiert werden hohe Kursgewinne seit Okt. 2023, technische Range 26–28 € als Schlüssel, verbesserte Effizienz (Cost‑to‑Income, ROTE), Größenvorteile, Zinserwartungen und Ex‑Dividenden‑Effekt.

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,84 Mrd.EUR € wert.

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Die Börsen zeigen heute klare Stärke: Vor allem deutsche Indizes ziehen kräftig an und lassen die US-Märkte hinter sich – angeführt von MDAX und TecDAX.

Top- und Flop-Aktien am 20.05.2026 im E-Stoxx 50.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Bank

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,83 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +2,16 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +3,16 %. Commerzbank legt um +2,58 % zu UBS Group notiert im Plus, mit +3,37 %.

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Ob die Deutsche Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.