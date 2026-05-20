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    Umsatz um 85% gesteigert

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    Nvidia haut wieder ein Rekordquartal raus – doch die Aktie zuckt kaum

    Der Chip-Champion legt seine mit Spannung erwarteten Earnings vor und enttäuscht dabei nicht. Doch für eine Kursexplosion reicht das am Mittwochabend nicht. Für Aufsehen sorgt ein großes Aktienrückkaufprogramm.

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    Umsatz um 85% gesteigert - Nvidia haut wieder ein Rekordquartal raus – doch die Aktie zuckt kaum
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Nvidia hat im ersten Quartal seines Geschäftsjahres erneut starke Zahlen geliefert und die Prognosen für das laufende Quartal angehoben, doch die anfängliche Marktreaktion fiel verhalten aus. Die Aktie gab nach Handelsschluss zunächst leicht nach, was die hohe Messlatte widerspiegelt, an der der Chipriese inzwischen gemessen wird.

    Der Umsatz kletterte auf 81,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Noch beeindruckender: Der Nettogewinn von 58,3 Milliarden US-Dollar übertraf die Erwartungen der Analysten um mehr als ein Drittel. Das treibende Element bleibt das Rechenzentrumsgeschäft, das vom KI-Boom wie selten zuvor profitiert. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,87 US-Dollar.

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    Für das zweite Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von rund 91 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was die Konsensschätzungen von etwa 87 Milliarden US-Dollar deutlich übertrifft. Allerdings hatten besonders optimistische Analysten in ihren Szenarien sogar Werte von bis zu 96 Milliarden Dollar eingepreist, was den verhaltenen Kursanstieg zumindest teilweise erklärt.

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    Die Bruttomargen sollen im laufenden Quartal zwischen 74,5 und 75,5 Prozent liegen und damit stabil bleiben. Das dürfte Investoren beruhigen, die sich Sorgen um wachsenden Wettbewerb im KI-Bereich und Engpässe in der Lieferkette gemacht hatten. Analysten hatten zuletzt gewarnt, dass steigende Kosten für Speicherchips und Chipgehäuse sowie der Anlauf der neuen Rubin-Architektur die Margen gegen Jahresende belasten könnten.

    Nvidia-Chef Jensen Huang nutzte die Zahlen für ein klares Bekenntnis zur eigenen Wachstumsstory: "Der Aufbau von KI-Fabriken, die größte Infrastrukturexpansion in der Geschichte der Menschheit, beschleunigt sich mit außerordentlicher Geschwindigkeit", erklärte Huang. "Agentische KI ist angekommen, leistet produktive Arbeit, erzeugt echten Mehrwert und skaliert rasant durch Unternehmen und Branchen."

    Parallel zu den Quartalszahlen gab Nvidia ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar bekannt und erhöhte die Quartalsdividende von einem Cent auf 25 Cent je Aktie, ein Schritt, der das wachsende Selbstbewusstsein des Konzerns unterstreicht. Für Investoren bleibt die entscheidende Frage, ob die starken Zahlen angesichts der inzwischen astronomisch hohen Erwartungen dauerhaft ausreichen, um den Kurs zu stützen.

    Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 20 Prozent zugelegt, im Vorlauf der Earnings waren die Papiere von ihrem Rekordhoch bei 236 US-Dollar etwas zurückgekommen. Der Philadelphia Semiconductor Index, das wichtigste Branchenbarometer, ist in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent gestiegen, sackte zuletzt aber ebenfalls deutlich ab.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 191,9EUR auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 22:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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