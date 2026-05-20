Nvidia beschleunigt Wachstum - Umsatz klettert um 85 Prozent
- Umsatz im Q1 um 85 Prozent auf 81,6 Mrd Dollar
- Bereinigter Gewinn fast 150 Prozent auf 53,5 Mrd
- Börsenwert über 15fach auf 5,6 Bio Dollar
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Nvidia wächst dank des anhaltenden KI-Booms weiter rasant. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 legte der Erlös im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar (70 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Santa Clara mitteilte. Damit fällt das Wachstum höher aus als im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Euro nach oben. Damit übertraf der KI-Pionier einmal mehr die Erwartungen der Experten. Der im zweiten Quartal erwartete Umsatz von rund 91 Milliarden Dollar liegt über der durchschnittlichen Prognose von Analysten.
Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren der zentrale Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar. Auf die mit Spannung erwarteten Zahlen reagierten die Investoren zunächst zurückhaltend. In den ersten Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen gab der Kurs nachbörslich bis zu rund drei Prozent nach. Zuletzt schwankte er um den Nullpunkt./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 334,0 auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 22:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,09 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +15,14 %/+57,00 % bedeutet.
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also ich erwarte stark fallende Kurse! Viel Erfolg trotzdemBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Es sollte alles nach oben bereits eingepreist sein, aber ich lass mich mal überraschen
Die USA genehmigen rund zehn chinesischen Unternehmen den Kauf von Nvidias H200-Chips, darunter Alibaba, Bytedance und Tencent. Auch einige Distributoren wie Lenovo und Foxconn erhalten die US-Zulassung für den Erwerb der Nvidia-Chips.