Synergis Software eröffnet die Adept Experience 2026 mit der größten Produkteinführung in der Unternehmensgeschichte

BETHLEHEM, Pa., 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software eröffnete die Adept Experience 2026, seine jährliche Kundenkonferenz, mit der bedeutendsten Produktankündigung in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Mittelpunkt der Ankündigung steht Adept Cloud – ein vollständig verwaltetes, cloud-natives SaaS-System zur Verwaltung technischer Dokumente, das nun allgemein verfügbar ist und die preisgekrönte On-Premise-Plattform Adept des Unternehmens ergänzt. Synergis stellte außerdem „Adept AI" vor, in die „Adept Cloud" integrierte Funktionen für künstliche Intelligenz, sowie „Adept Catalyst", ein reguliertes Gateway für die Zusammenarbeit zwischen Adept und Microsoft SharePoint, und die SOLIDWORKS-Integration der nächsten Generation des Unternehmens.

Adept Cloud, Adept AI, Adept Catalyst und die SOLIDWORKS-Integration der nächsten Generation bilden die Höhepunkte einer Meilensteinwoche für den Marktführer im Bereich der technischen Dokumentenverwaltung

„Wir haben dieser Community versprochen, wohin Adept sich entwickeln würde, was möglich ist und was daraus werden würde. Nach jahrelangen Investitionen und Tausenden von Gesprächen mit Kunden sind wir nun an diesem Punkt angelangt. Cloud-natives Dokumentenmanagement, in die Plattform integrierte KI und geregelte Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus von Engineering-Assets hinweg – so sieht die nächste Ära von Adept für unsere Kunden aus."

- Kristen Tomasic, President, Synergis Software

Erfahren Sie mehr über Adept Cloud und die gesamte Adept-Plattform unter SynergisSoftware.com, oder registrieren Sie sich für das Adept Cloud-Webinar am 17. Juni.

Adept Cloud: Preisgekröntes Dokumentenmanagement für den Ingenieurbereich – ganz ohne eigene Infrastruktur

Adept Cloud bringt die Leistungsfähigkeit von Adept – ausgezeichnet bei den „G2 Best Software Awards 2026" – in eine vollständig verwaltete, browserbasierte SaaS-Umgebung. Keine lokale Infrastruktur. Kein VPN. Keine IT-Tickets oder Wochenend-Upgrades. Entwickelt für anlagenintensive Unternehmen, in denen die Genauigkeit der technischen Dokumentation entscheidend für die Betriebssicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und den Projekterfolg ist.