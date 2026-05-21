Deep Sea Minerals Corp. kündigt geplanten Aktiensplit an

Vancouver, BC, 20. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“), gibt bekannt, dass es beabsichtigt, die Stammaktien im Kapital des Unternehmens (die „Aktien“) im Verhältnis von zwei (2) Aktien nach dem Aktiensplit für jede (1) vor dem Aktiensplit ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktie (der „Aktiensplit“) zu teilen. Vorbehaltlich der Genehmigung der Canadian Securities Exchange („CSE“) werden alle am 26. Mai 2026 (dem „Stichtag“) eingetragenen Aktionäre voraussichtlich Anspruch auf zwei Aktien nach dem Aktiensplit für jede vor dem Aktiensplit gehaltene Aktie gemäß dem Aktiensplit haben.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Name und das Börsenkürzel des Unternehmens nach dem Aktiensplit unverändert bleiben. Das Unternehmen hat derzeit auf Vor-Split-Basis 23.904.125 ausgegebene und ausstehende Aktien. Falls der vorgeschlagene Aktiensplit durchgeführt wird, wird das Unternehmen nach dem Split ungefähr 47.808.250 ausgegebene und ausstehende Aktien haben.

Im Zusammenhang mit dem Aktiensplit werden die Anzahl der Aktien, die aufgrund der ausstehenden Aktienoptionen und Warrants des Unternehmens emittiert werden können, und die entsprechenden Ausübungspreise entsprechend den Bedingungen dieser Wertpapiere proportional angepasst.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 gewährte das Unternehmen einem leitenden Angestellten des Unternehmens gemäß den Bedingungen des langfristigen Anreizprogramms des Unternehmens insgesamt 200.000 Restricted Share Units („RSUs“). Die RSUs wurden auf Vor-Aktiensplit-Basis gewährt, werden sofort unverfallbar und unterliegen bestimmten freiwilligen Haltefristen über einen Zeitraum von 24 Monaten gemäß den Bedingungen der jeweiligen Zuteilungsvereinbarung. Alle ausstehenden RSUs werden im Zusammenhang mit dem Aktiensplit gemäß den Bestimmungen des Long-Term Incentive Plan angepasst.

„Wir sind der Ansicht, dass der vorgeschlagene Aktiensplit einen wichtigen Schritt darstellt, um Deep Sea Minerals für eine breitere Marktteilnahme und eine verbesserte Handelsliquidität zu positionieren,“ sagte James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals. „Während wir unsere langfristigen strategischen Initiativen weiter beschleunigen, darunter die Prüfung von Möglichkeiten zur Ausweitung der Präsenz des Unternehmens auf den öffentlichen Märkten der USA, konzentrieren wir uns weiterhin darauf, den Unternehmenswert zu steigern und unsere Sichtbarkeit bei einem breiten Publikum aus institutionellen und privaten Anlegern zu erhöhen.“