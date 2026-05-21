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    Skalierbare Stromversorgungslösungen von ROHM für Automobil-SoCs; Kombination aus PMIC und DrMOS für ein optimales SoC-Stromversorgungsdesign und zukünftige Leistungsfähigkeit

    KYOTO, Japan, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ROHM Co., Ltd. hat eine konfigurierbare Stromversorgungslösung entwickelt, die die PMIC-Serie BD968xx-C mit dem DrMOS BD96340MFF-C kombiniert und auf SoCs (Systems on a Chip) für den Automobilbereich abzielt, die in Anwendungen wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), DMS (Driver Monitoring Systems) und Sensorkameras zum Einsatz kommen.

    Abbildungen: Produktmerkmale
    https://kyodonewsprwire.jp/attach/202605128856-O1-36TAVo1m.pdf 

    In den letzten Jahren haben die steigenden Leistungsanforderungen an SoCs für die Automobilindustrie – bedingt durch die Weiterentwicklung von ADAS, verbesserte Kamerafunktionen im Fahrzeug sowie die Integration von Steuergeräten (ECU) – den Übergang zu Domänenarchitekturen beschleunigt, deren Kernstück Domänencontroller bilden. Daher müssen Stromversorgungsdesigns heute in der Lage sein, den Betrieb bei niedrigen Spannungen und hohen Strömen zu unterstützen und gleichzeitig eine fortschrittliche Sequenzsteuerung sowie eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

    Herkömmliche Stromversorgungsarchitekturen erfordern oft erhebliche Anpassungen, um den Unterschieden zwischen SoC-Herstellern und -Generationen Rechnung zu tragen, was bei der Markteinführung neuer Modelle häufig zu Neukonstruktionen führt. Dies führte sowohl zu einer Verlängerung der Entwicklungszeit als auch zu einem höheren Arbeitsaufwand bei der Verifizierung. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat ROHM diese Lösung auf der Grundlage eines „konfigurierbaren" Designkonzepts entwickelt, das eine flexible Anpassung an die vielfältigen Stromversorgungsanforderungen von SoC ermöglicht.

    Diese Lösung ermöglicht skalierbare Stromversorgungsdesigns, die eine breite Palette von SoCs – vom Low-End- bis zum High-End-Bereich – unterstützen, indem Kombinationen aus konfigurierbaren Haupt-PMICs, Sub-PMICs und DrMOS-Bauteilen je nach Anwendungs- und Leistungsanforderungen flexibel zusammengestellt werden können. Dieser skalierbare Ansatz reduziert den Entwicklungsaufwand bei der Plattformerweiterung und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz sowie die Wiederverwendbarkeit von Designs.

    Alle PMICs sind für einen Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V ausgelegt. BD96803Qxx-C und BD96811Fxx-C sind für den Standalone-Betrieb mit Low-End-SoCs optimiert. Die Modelle BD96805Qxx-C und BD96806Qxx-C können in Kombination mit dem DrMOS BD96340MFF-C die Anforderungen an niedrige Spannungen und hohe Ströme erfüllen, die von Hochleistungs-SoCs gestellt werden.

    Abbildungen: PMIC / DrMOS Verwendung Bild
    https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202605128856/_prw_PI1fl_5304RZD9.jpg 

    Die PMICs sind in QFN-Gehäusen mit benetzbaren Flanken untergebracht, während der DrMOS in einem Flip-Chip-QFN-Gehäuse sitzt. Alle Geräte sind nach AEC-Q100 zertifiziert, was eine hohe Zuverlässigkeit für Anwendungen im Fahrzeug gewährleistet.

    Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2026-05-19_news_power-solutions&defaultGroupId=false 

    Informationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202605128856-O2-hw79gq5l.pdf 

    Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202605128856/_prw_PI2fl_0bY61y2u.jpg 

    Offizielle Website: https://www.rohm.com/ 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/skalierbare-stromversorgungslosungen-von-rohm-fur-automobil-socs-kombination-aus-pmic-und-drmos-fur-ein-optimales-soc-stromversorgungsdesign-und-zukunftige-leistungsfahigkeit-302778359.html





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    Skalierbare Stromversorgungslösungen von ROHM für Automobil-SoCs; Kombination aus PMIC und DrMOS für ein optimales SoC-Stromversorgungsdesign und zukünftige Leistungsfähigkeit KYOTO, Japan, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ - ROHM Co., Ltd. hat eine konfigurierbare Stromversorgungslösung entwickelt, die die PMIC-Serie BD968xx-C mit dem DrMOS BD96340MFF-C kombiniert und auf SoCs (Systems on a Chip) für den Automobilbereich …
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