Nordex Aktie verkaufen? Analysten bullish bei SFC Energy und dynaCERT!
Der Konflikt in der Straße von Hormus setzt die Energiemärkte unter Stress. Nicht nur in Europa wird nach alternativen Energien und Einsparungsmöglichkeiten gesucht, sondern auch in Asien. Dies ist der Treiber für die Aktie von dynaCERT. Analysten …
Foto: esg-aktien.de
Der Konflikt in der Straße von Hormus setzt die Energiemärkte unter Stress. Nicht nur in Europa wird nach alternativen Energien und Einsparungsmöglichkeiten gesucht, sondern auch in Asien. Dies ist der Treiber für die Aktie von dynaCERT. Analysten halten eine Vervielfachung der Aktie im Rahmen einer Neubewertung für möglich. Wie eine Neubewertung ablaufen kann, hat Nordex in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt. Vom Pleitekandidaten ging es rauf auf eine Bewertung von über 10 Mrd. EUR. Doch langsam wird die Luft dünner. Analysten empfehlen den Verkauf. Das Unternehmen stemmt sich mit neuen Aufträgen gegen das Ende des Aufwärtstrends. Ein Großauftrag sorgt bei SFC Energy für eine Prognoseerhöhung. Die Aktie ist im Rallymodus und Analysten sehen weiter Luft nach oben.
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