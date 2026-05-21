Nordex Aktie verkaufen? Analysten bullish bei SFC Energy und dynaCERT! Der Konflikt in der Straße von Hormus setzt die Energiemärkte unter Stress. Nicht nur in Europa wird nach alternativen Energien und Einsparungsmöglichkeiten gesucht, sondern auch in Asien. Dies ist der Treiber für die Aktie von dynaCERT. Analysten …



