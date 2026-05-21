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    Beelink hält erste Sitzung zur Dividendenausschüttung ab

    SHENZHEN, China, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Beelink, das Unternehmen, das für seine zuverlässigen kompakten Computerlösungen bekannt ist, hat im April 2026 seine erste Aktionärsversammlung einberufen und damit die erste Ausschüttung im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsplans 2024 des Unternehmens vorgenommen.

    Shareholders approved the profit distribution plan through a show of hands

    Auf dem Treffen wurden die Erfolge des Unternehmens im vergangenen Jahr hervorgehoben und der Fahrplan für die Zukunft vorgestellt. Die Teilnehmer prüften die Betriebs- und Finanzergebnisse für 2025 und genehmigten den Gewinnverteilungsplan durch eine formelle Abstimmung.

    Aufbau einer gemeinsamen Zukunft

    Das Unternehmen hat ein Partnerschaftsmodell eingeführt, das die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden eng mit dem langfristigen Erfolg des Unternehmens verknüpft. Beelink ermöglicht es allen Mitarbeitenden, echte Partner zu werden und so setzt das Unternehmen seine Philosophie der „gemeinsamen Verantwortung, der gemeinsamen Innovation und der gemeinsamen Belohnung" in die Praxis um. Die erfolgreiche Dividendenausschüttung ist nicht nur eine Anerkennung für das Engagement aller Mitarbeitenden, sondern auch ein Beweis für die Kontinuität der Geschäftstätigkeit und die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltige Werte zu schaffen.

    Blick in die Zukunft

    Für Beelink ist dieser Meilenstein erst der Anfang. Das Unternehmen wird weiterhin die Produktqualität in den Vordergrund stellen, seine dreijährige Garantie aufrechterhalten, die Forschung und Entwicklung ausbauen und KI-gesteuerte Lösungen im Bereich der Kompaktcomputer vorantreiben. Beelink stützt sich auf bewährte Technologie und beständige Handwerkskunst und möchte seine Präsenz in der Branche weiter ausbauen, während es seine Partner unterstützt und für jeden Nutzer einen nachhaltigen Mehrwert schafft.

    Informationen zu Beelink

    Beelink ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Shenzhen, das sich auf kompakte Computerlösungen spezialisiert hat, darunter Mini-PCs, NAS-Geräte und KI-Workstations. Es hat wichtige Innovationen eingeführt, wie z. B. die Dampfkammerkühlung in Mini-PCs, KI-fähige Mikrofone und Lautsprecher in KI-PCs und das bisher kleinste NAS-System mit zwei Einschüben. Diese Meilensteine spiegeln das Engagement von Beelink für Innovation und die Bereitstellung praktischer, wegweisender Erfahrungen im gesamten Produktökosystem wider.

    Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Beelink: https://www.bee-link.com/

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983008/Shareholders_approved_the_profit_distribution_plan_through_a_show_of_hands.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beelink-halt-erste-sitzung-zur-dividendenausschuttung-ab-302778401.html





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