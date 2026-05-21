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    Bullenfalle bei Rheinmetall-Aktie? D-Wave mit Problemen! Geheimtipp Strategic Resources!

    Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen immerhin fast zweistellig dazugewonnen. Ist dies nach den starken Kursverlusten der Beginn eines Comebacks oder eine Bullenfalle? Analysten raten jedenfalls zum Kauf und sehen die Aktie in …

    Bullenfalle bei Rheinmetall-Aktie? D-Wave mit Problemen! Geheimtipp Strategic Resources!
    Foto: esg-aktien.de
    Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen immerhin fast zweistellig dazugewonnen. Ist dies nach den starken Kursverlusten der Beginn eines Comebacks oder eine Bullenfalle? Analysten raten jedenfalls zum Kauf und sehen die Aktie in Richtung Allzeithoch marschieren. Dagegen ist Strategic Resources noch ein echter Geheimtipp. Das Unternehmen notiert noch nicht lange in Deutschland. Der Investmentcase ist umso spannender. Das Unternehmen hat Zugriff auf kritische Metalle und will eine attraktive Wertschöpfungskette aufbauen. Spannend ist unbestritten auch das Geschäftsmodell von D-Wave. Allerdings ist die Bewertung auch nach der Korrektur im laufenden Jahr immer noch sportlich. Dies wurde mit Blick auf die Quartalszahlen wieder deutlich. Die Kursziele beim Quantum-Highflyer wurden zusammengestrichen.

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