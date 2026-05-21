Bullenfalle bei Rheinmetall-Aktie? D-Wave mit Problemen! Geheimtipp Strategic Resources! Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen immerhin fast zweistellig dazugewonnen. Ist dies nach den starken Kursverlusten der Beginn eines Comebacks oder eine Bullenfalle? Analysten raten jedenfalls zum Kauf und sehen die Aktie in …



