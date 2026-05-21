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    Urteil um Todesflug Rio-Paris mit 228 Toten erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht erwartet Urteil im Berufungsprozess AF447
    • Air France und Airbus wegen fahrlässiger Tötung
    • Vereiste Sonden und mangelhafte Pilotenschulung
    Urteil um Todesflug Rio-Paris mit 228 Toten erwartet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Im Berufungsprozess um den Absturz eines Air-France-Flugs von Rio de Janeiro nach Paris im Jahr 2009 mit 228 Toten wird an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) das Urteil erwartet. Vor dem Pariser Berufungsgericht müssen sich die Airline und der Flugzeugbauer Airbus wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung verantworten. Bei dem Absturz kamen damals auch 28 Deutsche ums Leben.

    Nachdem die Unternehmen in einem ersten Verfahren freigesprochen wurden, forderte die Generalstaatsanwaltschaft nun eine Verurteilung. Die beiden Unternehmen seien für den Absturz durch mangelnde Unterweisung und Schulung verantwortlich. Air France und Airbus hatten die Verantwortung für den Todesflug von sich gewiesen. Den Unternehmen drohen Geldstrafen bis zu 225.000 Euro.

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    Absturz über dem Atlantik

    Die Air-France-Maschine des Flugs AF 447 war am 1. Juni 2009 auf dem Weg von Brasilien in die französische Hauptstadt in eine Unwetterfront geraten und von den Radarschirmen verschwunden. Der Airbus vom Typ A330 stürzte in den Atlantik. Erst im Mai 2011 wurden die letzten Leichen und der Flugdatenschreiber aus etwa 4.000 Metern Tiefe geborgen.

    Konkret wurde Airbus in dem Prozess vorgehalten, die Folgen eines Ausfalls der für die Geschwindigkeitsmessung zuständigen Sonden unterschätzt zu haben. Diese waren auf dem Flug vereist. Air France soll seine Piloten nicht ausreichend geschult und auf eine Extremsituation wie bei dem Unglücksflug vorbereitet haben, hatte es in der Anklage geheißen./evs/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 173,3 auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 137,33 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +6,73 %/+30,39 % bedeutet.




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