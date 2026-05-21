Streaming wächst - klassische TV-Werbung verliert weiter
- Gesamtwerbeumsatz 2026 +4,3% auf 6,55 Mrd Euro
- Streamingwerbung 2026 +18% stark auf 2,61 Mrd Euro
- Techkonzerne halten 72% Instream-Video Umsatz
BERLIN (dpa-AFX) - Die Werbeumsätze von TV-, Audio- und Streaminganbietern in Deutschland dürften im kommenden Jahr wieder stärker wachsen. Der Verband Privater Medien (VAUNET) rechnet 2026 mit einem Plus von 4,3 Prozent auf 6,55 Milliarden Euro, wie der Verband in einer Prognose mitteilte. Für das laufende Jahr erwarte man lediglich ein Wachstum von 0,9 Prozent.
Während klassische Fernseh- und Radiowerbung weiter unter Druck steht, wächst dem Verband zufolge vor allem der Streamingmarkt. So sollen die Werbeumsätze bei gestreamten Bewegtbildangeboten 2026 um 18 Prozent auf rund 2,61 Milliarden Euro steigen. Die Fernsehwerbung dürfte dagegen um 4 Prozent auf 3,12 Milliarden Euro zurückgehen.
Private Medienanbieter verlieren erhebliche Werbemarktanteile
VAUNET-Geschäftsführer Frank Giersberg sprach in der Mitteilung von einer "rasant voranschreitenden Transformation im Medienmarkt". Zwar seien TV und Radio weiterhin die umsatzstärksten Segmente, Streamingangebote gewönnen aber zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig verlören private Medienanbieter erhebliche Werbemarktanteile an große Plattformkonzerne. Besonders stark profitieren demnach internationale Tech-Konzerne vom Wachstum im Streamingmarkt.
Auf Alphabet , Amazon , ByteDance und Meta entfallen laut Prognose 2026 rund 72 Prozent der Werbeumsätze im Bereich Instream-Video. Ihre Umsätze in diesem Segment könnten demnach um mehr als 300 Millionen Euro auf rund 1,9 Milliarden Euro steigen./svv/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 265,0 auf Nasdaq (21. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,88 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,95 Bil..
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -3,58 %/+18,28 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
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Ja, wenn Alphabet mitgeteilt hätte, dass sie nur 100 Mrd. USD in 2026 investieren.
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar