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    Vierter Castor-Behälter mit Atommüll nach Ahaus verlagert

    Für Sie zusammengefasst
    • Vierter von 152 Castor-Behältern nachts nach Ahaus gebracht
    • Transport im Konvoi, 170 km, rund vier Stunden
    • Polizei sicherte Transport mit etwa 1000 Beamten
    Vierter Castor-Behälter mit Atommüll nach Ahaus verlagert
    Foto: Siarhei - 356130783

    JÜLICH/AHAUS (dpa-AFX) - Der vierte von insgesamt 152 Castor-Behältern mit Atommüll aus dem ehemaligen Forschungsreaktor Jülich hat das Zwischenlager in Ahaus erreicht. Ein Schwerlasttransporter brachte den Behälter in der Nacht ohne Zwischenfälle ans Ziel, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Dabei fuhr er in einem Konvoi Dutzender Fahrzeuge über Autobahnen. Die Polizei sicherte den Atommüll-Transport quer durch NRW erneut mit einem Großaufgebot.

    Aus Sicherheitsgründen wurden im Vorfeld weder der Termin noch die genauen Fahrtrouten und Alternativstrecken bekanntgeben. Die Polizei sperrt während des Transports jeweils Autobahnabschnitte. Für die rund 170 Kilometer lange Strecke werden etwa vier Stunden benötigt. Die Polizei hat den unangekündigten Castor-Transport mit schätzungsweise insgesamt rund 1.000 Beamten auf der Strecke sowie an den Start- und Zielpunkten geschützt.

    Schon die ersten drei nächtlichen Transporte von jeweils einem Castor-Behälter verliefen ohne Zwischenfälle. Sie fanden am 24./25. März, 21./22. April und am 5./6. Mai statt. Parallel zu den Castor-Transporten demonstrierten in der Vergangenheit an mehreren Stellen Menschen gegen die Verlagerung des hochradioaktiven Atommülls quer durch das dicht besiedelte Bundesland. Auch diesmal gab es Protestaktionen in Jülich und Ahaus gegen den Transport.

    Insgesamt sollen 152 Castor-Behälter mit Atommüll aus dem ehemaligen Forschungsreaktor Jülich nach Ahaus gebracht werden. In der Summe handelt es sich damit um einen der größten Atommüll-Transporte auf der Straße seit Jahrzehnten. Dem Auftakt gingen mehrere Gerichtsentscheidungen voraus./vd/DP/zb





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