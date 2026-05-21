Mehr als 9.000 Jobs in Metall- und Elektrobranche verloren

Arbeitgebervertreter Krause sieht ein unverändertes Grundproblem: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. "Die Basis für unser Geschäftsmodell ist ins Rutschen geraten. Am heimischen Standort zu produzieren, ist inzwischen so teuer geworden, dass viele Unternehmen hierzulande nicht mehr investieren, ihre Produktion verlagern oder einstellen - oder zumindest darüber nachdenken."/ols/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 39,91 auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,66 Mrd..

Porsche AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1800 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -11,80 %/-0,77 % bedeutet.