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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 21. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrere deutsche Hauptversammlungen um 10:00 Uhr
    • USA Quartalszahlen Walmart 13:00 und Zoom 22:00
    • S&P PMI Erstveröffentlichungen in Europa und USA
    TAGESVORSCHAU - Termine am 21. Mai 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 21. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 AUT: Strabag, Q1-Umsatz
    07:00 AUT: AT&S, Jahreszahlen
    07:00 ITA: Generali Group, Q1-Zahlen
    07:10 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) und Bilanz-Pk 08:00 GBR: BT Group, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Sage Group, Halbjahreszahlen
    09:00 CHE: Swiss Life, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Init, Hauptversammlung
    10:00 DEU: q.beyond, Hauptversammlung
    10:00 DEU: FMC, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Nemetschek, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Osram, Hauptversammlung
    10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung
    10:00 NLD: Wolters Kluwer, Hauptversammlung
    11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung
    12:00 IRL: Bank of Ireland, Hauptversammlung
    13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen
    14:00 DEU: Homag, Hauptversammlung
    14:00 DEU: PWO, Hauptversammlung
    14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung
    15:00 USA: Home Depot, Hauptversammlung
    15:00 USA: Cummins, Capital Markets Day
    19:00 USA: DuPont de Nemours, Hauptversammlung
    22:00 USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Stellantis, Investor Day
    USA: Deere & Co, Q2-Zahlen
    USA: Spotify, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 4/26
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 3/26
    02:40 jPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 5/26
    08:30 CHE: Industrieproduktion Q1/26
    09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Industrieproduktion 4/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 4/26
    09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Bauproduktion 3/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 5/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 4/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 5/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)

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