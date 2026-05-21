United-Internet-Marke GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen

Man verwende dabei Open-Source-Modelle, die man selbst hosten könne, sagte Hagenau. "Wenn wir ein Sprachmodell von OpenAI oder von einem anderen US-Anbieter nutzen würden, müssten wir die Daten zu denen in die USA schicken. Das widerspricht aber fundamental unserem Datenschutzversprechen." Mit der Nutzung von quelloffenen KI-Sprachmodellen werde garantiert, dass die Nutzerdaten weder an externe KI-Plattformen abfließen noch für deren Trainingszwecke verwendet werden./wdw/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 27,20 auf Lang & Schwarz (20. Mai 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -3,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,59 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,22 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -4,41 %/+28,68 % bedeutet.