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    Werbemarkt knackt erstmals 50-Milliarden-Euro-Grenze

    Für Sie zusammengefasst
    • Die Werbewirtschaft 2025: Volumen 50,9 Milliarden
    • Digitale Werbeformen treiben Zuwachs, Online +13,1
    • ZAW warnt vor Gatekeepern, fordert faire Regeln
    Werbemarkt knackt erstmals 50-Milliarden-Euro-Grenze
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Werbewirtschaft hat 2025 erstmals die Marke von 50 Milliarden Euro überschritten. Das Volumen der kommerziellen Kommunikation stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 50,9 Milliarden Euro, wie der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) mitteilte. Treiber des Wachstums seien erneut digitale Werbeformen gewesen.

    Die Netto-Werbeeinnahmen der vom ZAW erfassten Medien legten den Angaben zufolge um 4,3 Prozent auf 27,88 Milliarden Euro zu. Der Verband sprach zugleich von einer zunehmenden Spaltung des Marktes: Während Online-Werbung deutlich zulegte, gerieten klassische Mediengattungen weiter unter Druck. Die Online-Werbeerlöse stiegen 2025 laut ZAW um 13,1 Prozent. Print verzeichnete dagegen ein Minus von 2,7 Prozent, lineares Fernsehen ein Minus von 9,2 Prozent.

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    ZAW-Präsident: Wenige globale Gatekeeper profitieren

    ZAW-Präsident Andreas Schubert sprach von einer "robusten Entwicklung der Werbewirtschaft". Zugleich konzentriere sich die wirtschaftliche Dynamik "weiter zunehmend auf digitale Wachstumssegmente". Problematisch sei nicht der Wandel hin zu digitalen Werbeformen an sich, sondern dass davon vor allem "wenige globale Gatekeeper profitieren".

    Für 2026 brauche Deutschland "dringend bessere Rahmenbedingungen für Investitionen, Innovation und fairen Wettbewerb", erklärte Schubert weiter. Zusätzliche Belastungen für Unternehmen, die bereits heute unter Wettbewerbsnachteilen litten, seien "fatal für die Gesamtentwicklung"./svv/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 265,0 auf Nasdaq (21. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,45 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 304,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 333,00USD was eine Bandbreite von +14,71 %/+25,66 % bedeutet.




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