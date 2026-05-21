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    Nachbörslicher Crash

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    Intuit schlägt Erwartungen – doch die Aktie stürzt brutal ab

    Intuit liefert beim Gewinn mehr als erwartet und hebt die Prognose an. Trotzdem rauscht die Aktie nachbörslich um mehr als 13 Prozent ab. Der Grund: ein radikaler Umbau mit Tausenden Jobs weniger.

    Nachbörslicher Crash - Intuit schlägt Erwartungen – doch die Aktie stürzt brutal ab
    Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

    Auf den ersten Blick sieht bei Intuit vieles besser aus als befürchtet. So verdiente der Anbieter von TurboTax und QuickBooks im dritten Geschäftsquartal bereinigt 12,80 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG lediglich 12,57 US-Dollar erwartet.

    Doch genau hier beginnt der Börsen-Schock: Die Aktie brach nach Börsenschluss um 13 Prozent ein. Grund ist ein drastischer Umbau. Intuit will rund 17 Prozent seiner Vollzeitbelegschaft streichen. Auf Basis von zuletzt 18.200 Beschäftigten wären das mehr als 3.000 Menschen.

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    Der Sparkurs wird teuer. Der Konzern rechnet mit Belastungen von 300 bis 340 Millionen US-Dollar, die überwiegend im laufenden Quartal anfallen werden. Zudem sollen Büros in Reno und Woodland Hills geschlossen werden. Nach der Integration von TurboTax und Credit Karma werden doppelte Positionen abgebaut. Auch bei Mailchimp zieht sich Intuit zurück.

    Das Quartal selbst war gemischt. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 8,56 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Erwartung von 8,61 Milliarden US-Dollar knapp. Der Nettogewinn legte um rund 9 Prozent auf 3,06 Milliarden US-Dollar zu. Für Anleger scheint vor allem wichtig zu sein, dass das Wachstum langsamer wird, während Künstliche Intelligenz etablierte Softwaremodelle unter Druck setzen könnte.

    Dabei hat Intuit die Prognose für 2026 sogar angehoben. Nun werden 23,80 bis 23,85 US-Dollar bereinigter Gewinn je Aktie und 21,34 bis 21,37 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet. Beides liegt über dem LSEG-Konsens.

    Die Aktie brach im nachbörslichen Handel an der Nasdaq dennoch zeitweise um 13,4 Prozent auf 332,38 US-Dollar je Anteilschein ein.  

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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