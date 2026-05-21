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    AT&S schließt Jahr mit starkem 4. Quartal ab

    Mit kräftigem Wachstum, gesteigerter Profitabilität und solider Liquidität legt der Konzern 2025/26 die Basis für weitere Expansion im Geschäftsjahr 2026/27.

    AT&S schließt Jahr mit starkem 4. Quartal ab
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • Geschäftsjahr 2025/26: Konzernumsatz 1,8 Mrd. € (währungsbereinigt +21%), EBITDA 418 Mio. € (23,3% Marge) und positiver operativer Free Cashflow von ca. 236 Mio. €.
    • Starkes 4. Quartal 2025/26: währungsbereinigter Umsatzanstieg +33%, EBITDA rund 120 Mio. € (25,4% Marge) und positives Konzernergebnis von 14 Mio. € (Ergebnis je Aktie 0,24 €).
    • Kostenoptimierungsprogramm übertrifft Ziel: Einsparungen von 170 Mio. € im Geschäftsjahr (zuvor 120 Mio. €); weiteres Einsparziel für 2026/27: 110 Mio. €.
    • Liquidität und Investitionen: Zahlungsmittel erhöht auf 738 Mio. €, operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 414 Mio. €, Nettoinvestitionen reduziert auf 178 Mio. € (Plan für 2026/27: rund 400 Mio. €).
    • Ausblick 2026/27: währungsbereinigtes Umsatzwachstum 30–35% (entspricht rund 2,1–2,4 Mrd. € bei konstanten Währungen), erwartete EBITDA-Marge 25–29%, positives Jahresergebnis im niedrigen dreistelligen Mio.-Bereich und weiter positives operatives Free-Cashflow.
    • Finanzierung und Strategie: geplante Emission hybrider Kapitalmarktinstrumente bis zu 500 Mio. €, kundenseitig finanzierte Kapazitätserweiterung in Chongqing; Vorstand schlägt vor, für 2025/26 keine Dividende auszuschütten; Nettoverschuldung/EBITDA aktuell 3,2 (ohne Ansan-Effekt deutlich besser), Ziel deutlich unter 3.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 21.05.2026.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

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    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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