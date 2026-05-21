AT&S schließt Jahr mit starkem 4. Quartal ab
Mit kräftigem Wachstum, gesteigerter Profitabilität und solider Liquidität legt der Konzern 2025/26 die Basis für weitere Expansion im Geschäftsjahr 2026/27.
Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
- Geschäftsjahr 2025/26: Konzernumsatz 1,8 Mrd. € (währungsbereinigt +21%), EBITDA 418 Mio. € (23,3% Marge) und positiver operativer Free Cashflow von ca. 236 Mio. €.
- Starkes 4. Quartal 2025/26: währungsbereinigter Umsatzanstieg +33%, EBITDA rund 120 Mio. € (25,4% Marge) und positives Konzernergebnis von 14 Mio. € (Ergebnis je Aktie 0,24 €).
- Kostenoptimierungsprogramm übertrifft Ziel: Einsparungen von 170 Mio. € im Geschäftsjahr (zuvor 120 Mio. €); weiteres Einsparziel für 2026/27: 110 Mio. €.
- Liquidität und Investitionen: Zahlungsmittel erhöht auf 738 Mio. €, operative Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 414 Mio. €, Nettoinvestitionen reduziert auf 178 Mio. € (Plan für 2026/27: rund 400 Mio. €).
- Ausblick 2026/27: währungsbereinigtes Umsatzwachstum 30–35% (entspricht rund 2,1–2,4 Mrd. € bei konstanten Währungen), erwartete EBITDA-Marge 25–29%, positives Jahresergebnis im niedrigen dreistelligen Mio.-Bereich und weiter positives operatives Free-Cashflow.
- Finanzierung und Strategie: geplante Emission hybrider Kapitalmarktinstrumente bis zu 500 Mio. €, kundenseitig finanzierte Kapazitätserweiterung in Chongqing; Vorstand schlägt vor, für 2025/26 keine Dividende auszuschütten; Nettoverschuldung/EBITDA aktuell 3,2 (ohne Ansan-Effekt deutlich besser), Ziel deutlich unter 3.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 21.05.2026.
+3,94 %
+7,02 %
+22,40 %
+112,99 %
+547,13 %
+289,49 %
+282,33 %
+865,64 %
+709,46 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte