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    STRABAG SE 3M/2026: Starkes Ergebnis trotz Wetter-Hürden

    Trotz widriger Rahmenbedingungen setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Auftragsbestand und Belegschaft legen zu, während hohe Investitionen geplant sind.

    STRABAG SE 3M/2026: Starkes Ergebnis trotz Wetter-Hürden
    • Das Leistung im ersten Quartal 2026 stieg um 4 % auf 3,87 Mrd. € trotz ungünstiger Wetterbedingungen
    • Der Auftragsbestand wurde um 18 % auf 33,1 Mrd. € erhöht, mit den größten Zuwächsen in den Regionen Americas, Österreich, Tschechien und Deutschland
    • Die Leistung für 2026 wird weiterhin bei rund 22 Mrd. € erwartet, mit einer EBIT-Marge von 5,0–5,5 %
    • Die Mitarbeiterzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 78.151 Mitarbeitende, vor allem in Polen, Deutschland und Tschechien
    • Trotz wetterbedingter Herausforderungen konnte das Unternehmen seine positive Entwicklung fortsetzen und den Auftragsbestand weiter ausbauen
    • Das Unternehmen plant Investitionen von maximal 1,5 Mrd. €, hauptsächlich für Maschinen und strategische Akquisitionen im Rahmen der Strategie 2030

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 28.08.2026.


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