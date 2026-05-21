STRABAG SE 3M/2026: Starkes Ergebnis trotz Wetter-Hürden
Trotz widriger Rahmenbedingungen setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort: Umsatz, Auftragsbestand und Belegschaft legen zu, während hohe Investitionen geplant sind.
- Das Leistung im ersten Quartal 2026 stieg um 4 % auf 3,87 Mrd. € trotz ungünstiger Wetterbedingungen
- Der Auftragsbestand wurde um 18 % auf 33,1 Mrd. € erhöht, mit den größten Zuwächsen in den Regionen Americas, Österreich, Tschechien und Deutschland
- Die Leistung für 2026 wird weiterhin bei rund 22 Mrd. € erwartet, mit einer EBIT-Marge von 5,0–5,5 %
- Die Mitarbeiterzahl stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf 78.151 Mitarbeitende, vor allem in Polen, Deutschland und Tschechien
- Trotz wetterbedingter Herausforderungen konnte das Unternehmen seine positive Entwicklung fortsetzen und den Auftragsbestand weiter ausbauen
- Das Unternehmen plant Investitionen von maximal 1,5 Mrd. €, hauptsächlich für Maschinen und strategische Akquisitionen im Rahmen der Strategie 2030
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei STRABAG ist am 28.08.2026.
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