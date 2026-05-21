NFON AG: KI-gestützte Businesskommunikation wächst – Ausblick bestätigt
NFON startet 2026 mit stabilem, stark wiederkehrendem Umsatz, gezielten KI-Investitionen und bestätigt trotz rückläufiger Seats seinen profitablen Wachstumskurs.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- NFON AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von 21,6 Mio. EUR, leicht weniger als im Vorjahr (22,1 Mio. EUR)
- Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze lag bei 94 %, was die hohe Stabilität des Geschäftsmodells unterstreicht, mit 20,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026
- Das bereinigte EBITDA betrug 1,8 Mio. EUR, nach 2,6 Mio. EUR im Vorjahr, was auf Investitionen in KI und Produktentwicklung zurückzuführen ist
- Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) sank auf 641.119, was auf verhaltenen Auftragseingang und Kundenabgänge zurückzuführen ist
- NFON positioniert sich als europäischer Anbieter für KI-gestützte Businesskommunikation und investiert in die Bereiche Intelligent Assistant und Kundenengagement
- Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2026, mit einem erwarteten Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und einem bereinigten EBITDA leicht über 12 Mio. EUR
Der nächste wichtige Termin, Finanzergebnis Q1-2026, bei NFON ist am 21.05.2026.
Der Kurs von NFON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,2000EUR das entspricht einem Minus von -2,29 % seit der Veröffentlichung.
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