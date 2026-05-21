45 0 Kommentare SPSS IF Commercial: 2,9% Rendite im 1. HJ 2025/26, CHF 500 Mio. erreicht

Starkes Halbjahr für den SPSS IFC: Der Fonds wächst über die Marke von 500 Mio. CHF, steigert Ertrag und Stabilität – und setzt zugleich klare Nachhaltigkeitsakzente.

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) erzielte im 1. Halbjahr 2025/2026 eine Anlagerendite von 2.9% und übertraf erstmals ein Fondsvolumen von CHF 500 Mio.

Die Rendite setzt sich aus einer Cashflow-Rendite von 2.4% und einer Wertänderungsrendite von 0.5% zusammen, bei reduziertem Fremdkapitaleinsatz.

Das Portfolio wuchs um rund 15% auf über CHF 500 Mio., mit einer Mietzinseinnahme-Steigerung von 1.6% und einer Mietausfallrate von 3.5%.

Die durchschnittliche Fremdfinanzierungsquote wurde von ca. 38% auf 24% reduziert, was das Risiko deutlich senkte.

Der Börsengang im Dezember 2025 erhöhte die Liquidität der Fondsanteile und verbreiterte die Investorenbasis.

Das Portfolio bleibt resilient, mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 5.9 Jahren und einer nachhaltigen Strategie, inklusive CO₂-Reduktionsplänen und ESG-Benchmarks.





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