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    SPSS IF Commercial: 2,9% Rendite im 1. HJ 2025/26, CHF 500 Mio. erreicht

    Starkes Halbjahr für den SPSS IFC: Der Fonds wächst über die Marke von 500 Mio. CHF, steigert Ertrag und Stabilität – und setzt zugleich klare Nachhaltigkeitsakzente.

    SPSS IF Commercial: 2,9% Rendite im 1. HJ 2025/26, CHF 500 Mio. erreicht
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    • Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) erzielte im 1. Halbjahr 2025/2026 eine Anlagerendite von 2.9% und übertraf erstmals ein Fondsvolumen von CHF 500 Mio.
    • Die Rendite setzt sich aus einer Cashflow-Rendite von 2.4% und einer Wertänderungsrendite von 0.5% zusammen, bei reduziertem Fremdkapitaleinsatz.
    • Das Portfolio wuchs um rund 15% auf über CHF 500 Mio., mit einer Mietzinseinnahme-Steigerung von 1.6% und einer Mietausfallrate von 3.5%.
    • Die durchschnittliche Fremdfinanzierungsquote wurde von ca. 38% auf 24% reduziert, was das Risiko deutlich senkte.
    • Der Börsengang im Dezember 2025 erhöhte die Liquidität der Fondsanteile und verbreiterte die Investorenbasis.
    • Das Portfolio bleibt resilient, mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 5.9 Jahren und einer nachhaltigen Strategie, inklusive CO₂-Reduktionsplänen und ESG-Benchmarks.






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