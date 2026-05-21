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    SBO: Auftragseingang im Q1 trotz Krise überraschend stabil!

    Trotz schwierigem Marktumfeld markiert das erste Quartal 2026 für SBO eine Trendwende: steigende Aufträge, stabile Umsätze und klare Weichen für neue Technologien und Märkte.

    SBO: Auftragseingang im Q1 trotz Krise überraschend stabil!
    • Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal 2026 auf 117,6 Mio. EUR, ein Plus von 18,5 % gegenüber dem Vorquartal und zeigt eine Trendwende trotz angespanntem Marktumfeld
    • Umsatz lag bei 98,5 Mio. EUR, was auf Vorquartalsniveau ist, aber 23,7 % unter dem Niveau des ersten Quartals 2025
    • Das EBITDA betrug 11,4 Mio. EUR, was eine EBITDA-Marge von 11,6 % ergibt, deutlich niedriger als im Vorjahr (26,4 Mio. EUR, 20,4 % Marge)
    • Das Ergebnis vor Steuern lag bei 0,8 Mio. EUR, nach 17,4 Mio. EUR im Vorjahr; das Ergebnis nach Steuern war bei 0,0 Mio. EUR
    • Das Eigenkapital stieg auf 433,2 Mio. EUR, die Nettoverschuldung liegt bei 82,8 Mio. EUR, die Eigenkapitalquote bei 47,8 %
    • SBO setzt seine Strategie um, fokussiert auf neue Geschäftsbereiche, technologische Innovationen wie die Markteinführung der Hochleistungslegierung H720, und expandiert in Afrika, Asien sowie im Bereich Geothermie und Additive Manufacturing

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment ist am 21.05.2026.


    Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

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    ISIN:AT0000946652WKN:907391
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