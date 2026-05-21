🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSwiss Life Holding AktievorwärtsNachrichten zu Swiss Life Holding
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Swiss Life Q1 2026: Umsatz- und Ertragssteigerung im Fokus

    Swiss Life startet dynamisch ins Jahr 2026: Mehr Geschäftsvolumen, steigende Fee-Erträge und starke Nettoneugeldzuflüsse prägen das erste Quartal – trotz tieferer Anlageerträge.

    Swiss Life Q1 2026: Umsatz- und Ertragssteigerung im Fokus
    Foto: adobe.stock.com
    • Swiss Life erzielte im ersten Quartal 2026 ein höheres Geschäftsvolumen und steigerte die Fee-Erträge um 6% auf CHF 686 Millionen sowie die Prämieneinnahmen um 5% auf CHF 8,2 Milliarden.
    • Das Unternehmen verzeichnete eine Reduktion der direkten Anlageerträge auf CHF 942 Millionen (Vorjahr: CHF 1084 Millionen), hauptsächlich aufgrund niedrigerer Erträge aus Infrastruktur, Aktien und Wechselkursbewegungen.
    • Swiss Life Asset Managers verwaltete per Ende März 2026 Vermögen im Wert von CHF 148 Milliarden, mit Nettoneugeldzuflüssen von CHF 4,2 Milliarden im ersten Quartal.
    • Das Geschäftsvolumen wurde in allen Divisionen ausgebaut, insbesondere in der Schweiz (+10% Prämieneinnahmen) und in Deutschland (+3%), während Frankreich einen leichten Rückgang verzeichnete.
    • Swiss Life Deutschland erwirbt die TELIS Gruppe mit rund 1800 Beratern, um ihre Position im deutschen Finanzberatungsmarkt zu stärken; der Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 geplant.
    • Die Solvenzquote (SST) lag per 31. März 2026 bei rund 210%, oberhalb der strategischen Zielspanne von 140 bis 190%, und das Aktienrückkaufprogramm läuft planmäßig.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 21.05.2026.


    Swiss Life Holding

    -0,32 %
    +2,12 %
    -8,85 %
    -1,42 %
    +7,69 %
    +70,56 %
    +123,66 %
    +340,23 %
    +1.114,55 %
    ISIN:CH0014852781WKN:778237
    Swiss Life Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Swiss Life Q1 2026: Umsatz- und Ertragssteigerung im Fokus Swiss Life startet dynamisch ins Jahr 2026: Mehr Geschäftsvolumen, steigende Fee-Erträge und starke Nettoneugeldzuflüsse prägen das erste Quartal – trotz tieferer Anlageerträge.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     