Swiss Life Q1 2026: Umsatz- und Ertragssteigerung im Fokus
Swiss Life startet dynamisch ins Jahr 2026: Mehr Geschäftsvolumen, steigende Fee-Erträge und starke Nettoneugeldzuflüsse prägen das erste Quartal – trotz tieferer Anlageerträge.
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- Swiss Life erzielte im ersten Quartal 2026 ein höheres Geschäftsvolumen und steigerte die Fee-Erträge um 6% auf CHF 686 Millionen sowie die Prämieneinnahmen um 5% auf CHF 8,2 Milliarden.
- Das Unternehmen verzeichnete eine Reduktion der direkten Anlageerträge auf CHF 942 Millionen (Vorjahr: CHF 1084 Millionen), hauptsächlich aufgrund niedrigerer Erträge aus Infrastruktur, Aktien und Wechselkursbewegungen.
- Swiss Life Asset Managers verwaltete per Ende März 2026 Vermögen im Wert von CHF 148 Milliarden, mit Nettoneugeldzuflüssen von CHF 4,2 Milliarden im ersten Quartal.
- Das Geschäftsvolumen wurde in allen Divisionen ausgebaut, insbesondere in der Schweiz (+10% Prämieneinnahmen) und in Deutschland (+3%), während Frankreich einen leichten Rückgang verzeichnete.
- Swiss Life Deutschland erwirbt die TELIS Gruppe mit rund 1800 Beratern, um ihre Position im deutschen Finanzberatungsmarkt zu stärken; der Abschluss ist für das dritte Quartal 2026 geplant.
- Die Solvenzquote (SST) lag per 31. März 2026 bei rund 210%, oberhalb der strategischen Zielspanne von 140 bis 190%, und das Aktienrückkaufprogramm läuft planmäßig.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 21.05.2026.
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