Swiss Life Deutschland / Swiss Life Deutschland erwirbt TELIS Gruppe und ...

- Swiss Life Deutschland erwirbt mit der TELIS Unternehmensgruppe und ihren rund 1.800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern eines der führenden Finanzberatungsunternehmen des Landes. - Die TELIS Unternehmensgruppe und die damit verbundenen Vertriebe und Marken - darunter auch TELIS FINANZ, Deutsches Maklerforum AG (DMF) sowie die DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG - bleiben eigenständig und werden innerhalb der Finanzberatungsorganisation von Swiss Life Deutschland weitergeführt. - Damit untermauert Swiss Life Deutschland ihre starke Marktposition und beschleunigt ihr Wachstum nachhaltig. - Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird Sebastian Weigelt, der bislang den Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE leitete, neuer CEO der TELIS Unternehmensgruppe. Der bisherige CEO Dr. Martin Pöll und die Hauptanteilseigner und TELIS-Gründerfamilie rund um Klaus Bolz und André Bolz bleiben in beratender Funktion langfristig engagiert. - Die TELIS-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) führen ihre Verantwortlichkeiten fort.

Mit dem Erwerb der TELIS Unternehmensgruppe mit Sitz in Regensburg treibt Swiss Life Deutschland ihr Wachstum konsequent voran. Die TELIS Unternehmensgruppe zählt zu den Top 5 der deutschen Allfinanzvertriebe mit rund 1.800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern sowie insgesamt über 350 Mitarbeitenden in der Zentrale und erzielte 2025 Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro. Durch die Akquisition von TELIS erweitert Swiss Life Deutschland ihre aus den Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Select, tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und ProVentus bestehende Finanzberatungsorganisation. Mit jährlichen Gesamterlösen von insgesamt über 1 Mrd. Euro (Stand 2025, unter Hinzuziehung von TELIS) festigt Swiss Life Deutschland ihre Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland. Zum Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Das Closing soll nach Erhalt aller behördlichen Zustimmungen im dritten Quartal 2026 erfolgen.



Individuelle Marken-DNA - gemeinsames Wachstum



"Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus", sagt Dirk von der Crone, CEO Swiss Life Deutschland. "Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt. Durch den Zusammenschluss mit TELIS wächst unsere Beratungsorganisation weiter. Es freut mich sehr, dabei auf den Rückhalt und die Unterstützung des langjährigen CEOs Dr. Martin Pöll, der TELIS-Gründerfamilie Bolz und der bisherigen Vertriebsvorstände zählen zu dürfen. Damit setzen wir Kontinuität an erste Stelle. Gemeinsam begleiten wir fortan noch mehr Menschen auf dem Weg in ein finanziell selbstbestimmtes Leben. Allen neuen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir diese Mission zukünftig unter unserem gemeinsamen Unternehmensdach zum Erfolg führen, ein herzliches Willkommen."



"Seit Gründung im Jahr 1992 hat TELIS als familiengeführtes Unternehmen einen Wachstumskurs vollbracht, der mich heute mit Stolz auf die letzten fast 35 Jahre zurückblicken lässt", sagt Klaus Bolz, Gründer der TELIS-Gruppe. "Mein Herzensanliegen war und ist es, dass dieses Vermächtnis auch unter einem neuen Eigentümer bewahrt wird. Swiss Life Deutschland beweist seit vielen Jahren, dass sie die individuelle DNA und Eigenständigkeit ihrer Finanzberatungen nicht nur respektiert, sondern fördert. Angesichts der Entscheidung, in wessen Hände ich mein unternehmerisches Lebenswerk lege, gab es für mich am Markt daher nur eine einzige, ideale Option."



Swiss Life Deutschland plant, die Marken und vertriebliche Eigenständigkeit der TELIS Unternehmensgruppe zu bewahren. Gleichzeitig will das Unternehmen Größeneffekte nutzen, um Investitionen und Innovationen allen Beratungsorganisationen zur Verfügung zu stellen und Effizienzgewinne und die technischen Vorteile einer gemeinsamen Plattform zu realisieren.

Rund 8.000 Beratende und neue strategische Optionen



Durch die Aufnahme der rund 1.800 lizenzierten Beratenden der TELIS Unternehmensgruppe erweitert Swiss Life Deutschland ihre Vertriebsbasis von bislang rund 6.200 lizenzierten Beraterinnen und Beratern auf rund 8.000 Beratende. Das umsatzstärkste Unternehmen der TELIS Gruppe ist die TELIS FINANZ: Diese bietet Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung mit einem Produktpool aus über 300 Vertragspartnern und passt damit perfekt zum Best-Select-Prinzip der Finanzberatungsunternehmen von Swiss Life Deutschland.

Darüber hinaus bindet Swiss Life Deutschland auch die TELIS-Schwesterunternehmen Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA) und somit erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle in die eigene Vertriebsorganisation ein. DEMA bietet Maklern und Vertriebsunternehmen Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft. DMF bietet Maklerinnen und Maklern eine effiziente Online-Plattform und ein spartenübergreifendes Produktportfolio. Die weiteren TELIS-Gesellschaften umfassen im weiteren Sinne die Verwaltung und ähnliche Services.

Wechsel im Management bei TELIS Unternehmensgruppe



Durch den Zusammenschluss ergeben sich Änderungen im Management der TELIS Unternehmensgruppe: Sebastian Weigelt (43), bisheriger Leiter Intermediärvertrieb der Swiss Life Lebensversicherung SE in Garching b. München, folgt nach Vollzug der Transaktion als CEO auf Dr. Martin Pöll (56). Die Position des COO tritt zum gleichen Zeitpunkt Jens Kassow (56) an, der bislang als Bereichsleiter Vertriebssteuerung bei Swiss Life Deutschland agierte. Auch unter dem neuen Unternehmensdach führen die TELIS-Vertriebsvorstände Sven Schöntag (TELIS FINANZ), Tino Blumenthal (DMF) und Philipp Gruhn (DEMA) ihre Verantwortlichkeiten fort. Dr. Martin Pöll und die TELIS-Gründerfamilie rund um Klaus Bolz und André Bolz bleiben in dem Unternehmen in beratender Funktion langfristig engagiert. "Dr. Martin Pöll war einer der Treiber des Wachstums der TELIS Unternehmensgruppe in den letzten Jahren. Für seine Verdienste habe ich größte Hochachtung. Wir setzen alles daran, die Erfolgsgeschichte auf diesem Fundament fortzuschreiben", so Swiss Life Deutschland-CEO Dirk von der Crone.

Über Swiss Life Deutschland



Swiss Life Deutschland steht für erstklassige Finanz- und Vorsorgelösungen. Mit unseren qualifizierten Beraterinnen und Beratern sowie unseren vielfach ausgezeichneten Produkten sind wir eine führende Anbieterin im deutschen Markt und unterstützen Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Unter der Marke Swiss Life stehen Privatpersonen sowie Unternehmen flexible Versicherungsprodukte und Dienstleistungen in den Bereichen Vorsorge und Sicherheit zur Verfügung. Kernkompetenzen sind dabei die Arbeitskraftabsicherung, die betriebliche Altersversorgung und Vorsorgelösungen mit modernen Garantiekonzepten. Der Vertrieb erfolgt über die Zusammenarbeit mit Maklerinnen und Maklern, Mehrfachagent/-innen, Finanzdienstleistenden und Banken. Das Lebensversicherungsunternehmen ist bereits seit 1866 in Deutschland tätig. Swiss Life hat ihren Sitz in Garching bei München und beschäftigt über 900 Mitarbeitende.



Die Marken Swiss Life Select, tecis, HORBACH und ProVentus stehen für ganzheitliche und individuelle Finanzberatung. Kundinnen und Kunden erhalten dank des Best-Select-Beratungsansatzes eine fundierte Auswahl passender Lösungen von ausgewählten Produktpartnern in den Bereichen Altersvorsorge, persönliche Absicherung, Vermögensplanung und Finanzierung. Für die Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit unserer Kundinnen und Kunden engagieren sich deutschlandweit rund 6.200 Beraterinnen und Berater. Hauptsitz der Finanzberatungsunternehmen mit über 1.000 Mitarbeitenden ist Hannover.

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