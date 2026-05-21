Zahlen-Schock bei E.l.f.: Warum die Aktie trotzdem nachbörslich steigt

Die Aktie reagierte nach Börsenschluss zeitweise mit einem Plus von rund 7 Prozent. Ein klares Kaufsignal? Nicht ganz. Denn hinter den starken Zahlen steckt ein Problem: Die Kundinnen werden preissensibler. E.l.f. hatte im August die Preise im Sortiment um einen US-Dollar erhöht. Nun rudert der Konzern teilweise zurück.

E.l.f. Beauty hat geliefert – und doch bleibt ein bitterer Beigeschmack. Der US-Kosmetikkonzern übertraf im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen der Wall Street. Bereinigt verdiente das Unternehmen 32 Cent je Aktie, während nur 29 Cent erwartet wurden. Der Umsatz kletterte auf 449 Millionen US-Dollar und lag damit über den prognostizierten 423 Millionen US-Dollar.

Hohe Benzinpreise und gestiegene Lebenshaltungskosten schmälern die Kauflaune. Ein Test zeigt, wie empfindlich der Markt reagiert: Als E.l.f. den Preis für das Halo-Glow-Produkt um 4 US-Dollar senkte, stieg der Umsatz um fast 40 Prozent. Weitere Preissenkungen sollen folgen.

Das ist brisant, denn die höheren Preise hatten die Marge gestützt. So stieg die Bruttomarge um 1,4 Prozentpunkte auf 73 Prozent. Entlastung verspricht eine Zollrückerstattung von 55 Millionen US-Dollar.

Operativ bleibt E.l.f. ein Wachstumstitel: Der Umsatz sprang auf 449 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich stand jedoch ein Verlust von 49,4 Millionen US-Dollar. Hauptgrund hierfür war eine Belastung von 57,6 Millionen US-Dollar durch die Rhode-Übernahme.

Diese Marke ist der Hoffnungsträger. Rhode wuchs im vergangenen Jahr um 80 Prozent und ist laut Unternehmen bereits die Nummer 1 bei Sephora Nordamerika, Sephora UK und Mecca. Im Herbst soll der Start in 19 europäischen Ländern folgen.

Der Ausblick dämpft jedoch die Euphorie. Für das Jahr 2027 erwartet E.l.f. einen Umsatz zwischen 1,84 und 1,87 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG im Durchschnitt mit 1,87 Milliarden US-Dollar gerechnet. Beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt der Konzern 3,27 bis 3,32 US-Dollar in Aussicht, was ebenfalls unter den erwarteten 3,61 US-Dollar liegt.

Fazit: E.l.f. Beauty bleibt spannend. Aber der Preisdruck ist real. Anleger feiern die Zahlen, sollten die schwache Prognose aber nicht aus den Augen verlieren.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die elf Beauty Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,16 % und einem Kurs von 47,18EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 08:15 Uhr) gehandelt.



