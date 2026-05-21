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    Börsen-Kracher

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    SoftBank-Aktie explodiert 20% nach Nvidia-Zahlen und OpenAI-IPO-Plan

    Die Hoffnung auf einen OpenAI-Börsengang und starke Nvidia-Zahlen treiben SoftBank und den KI-Sektor auf neue Höhen.

    Für Sie zusammengefasst
    Börsen-Kracher - SoftBank-Aktie explodiert 20% nach Nvidia-Zahlen und OpenAI-IPO-Plan
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    Die Aktien der japanischen Technologieholding SoftBank sind am Donnerstag an der Börse in Tokio um fast 20 Prozent nach oben geschossen. Auslöser waren Berichte über einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Börsengang von OpenAI sowie starke Quartalszahlen von Nvidia, die den weltweiten Technologiesektor beflügelten.

    SoftBank zählt zu den größten Gewinnern eines möglichen OpenAI-IPO

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    Laut einem Bericht des Wall Street Journal könnte OpenAI bereits in den kommenden Tagen oder Wochen vertraulich Unterlagen für einen Börsengang bei den US-Behörden einreichen. Demnach arbeiten Investmentbanken wie Goldman Sachs und Morgan Stanley bereits an einem IPO-Prospekt.

    Die Euphorie an den Märkten erklärt sich vor allem durch SoftBanks massive Beteiligung an OpenAI. Der Konzern hält nach eigenen Angaben rund 13 Prozent an OpenAI und gehört damit zu den größten Anteilseignern.

    Allein im Februar hatte SoftBank zugesagt, weitere 30 Milliarden US-Dollar im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde bereitzustellen. OpenAI wurde dabei mit rund 852 Milliarden US-Dollar bewertet. Damit würde sich das gesamte Engagement des japanischen Investors auf rund 64,6 Milliarden US-Dollar summieren.

     

    Nvidia liefert den Treibstoff für die globale KI-Euphorie

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt SoftBank durch starke Quartalszahlen von Nvidia, die eine neue Kaufwelle bei KI- und Halbleiterwerten auslösten.

    Der US-Konzern meldete für das vergangene Quartal einen Umsatzsprung von 85 Prozent auf 81,62 Milliarden US-Dollar nach 44,06 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Gleichzeitig kündigte Nvidia ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 80 Milliarden US-Dollar an und erhöhte die Dividende.

    Die Zahlen bestätigten nach Ansicht vieler Investoren, dass der Boom rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren weiterhin mit enormer Dynamik wächst.

    SoftBank profitiert von diesem Trend nicht nur über OpenAI, sondern auch über seine Beteiligung an Arm Holdings. Die Chiparchitekturen von Arm werden in zahlreichen KI-Servern und Rechenzentren eingesetzt, die mit Nvidia-Systemen arbeiten.

    Die Aktien von Arm Holdings schossen im US-Handel um mehr als 15 Prozent nach oben und lieferten damit zusätzlichen Schub für Softbank.

    Asiatische Halbleiterwerte im Rallye-Modus

    Die Euphorie griff am Donnerstag auf die gesamte asiatische Technologiebranche über. Zahlreiche Unternehmen entlang der Nvidia-Lieferkette legten kräftig zu.

    Die Aktien von TSMC stiegen um mehr als 2 Prozent. Renesas Electronics gewann über 7 Prozent, während der japanische Chipausrüster Tokyo Electron um 5,44 Prozent zulegte. Besonders stark gefragt waren auch Speicherchip-Hersteller. SK Hynix sprang um mehr als 8 Prozent nach oben. Auch Samsung Electronics gewann 6,7 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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