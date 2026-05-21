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    Vienna International Airport: Umsatz +6,1%, Gewinn +5,3%, Passagiere +5,3%

    Trotz geopolitischer Turbulenzen legt die Flughafen Wien AG bei Umsatz und Ergebnis zu – doch das Passagieraufkommen am Standort Wien sendet warnende Signale.

    Vienna International Airport: Umsatz +6,1%, Gewinn +5,3%, Passagiere +5,3%
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
    • Der Umsatz der Flughafen Wien AG stieg im ersten Quartal 2026 um 6,1% auf 239,6 Mio. € und das Periodenergebnis um 5,3% auf 42,0 Mio. €
    • Das Passagieraufkommen in der Gruppe erhöhte sich von Januar bis April 2026 um 2,9%, während am Standort Wien ein Rückgang um 1,5% verzeichnet wurde
    • Trotz Herausforderungen durch geopolitische Unsicherheiten und einen erwarteten Passagierrückgang in Wien bleibt die Finanzprognose für 2026 unverändert: Umsatz von rund 1,05 Mrd. €, Passagiere in Wien etwa 30 Mio.
    • Die Investitionsoffensive bis 2030 umfasst 1,5 Mrd. € für den Ausbau der Standorte Wien und Malta, inklusive Terminal-Erweiterungen und neuer Hotels
    • Das Sommerflugangebot umfasst rund 200 Destinationen, darunter 23 Langstreckenziele, mit neuen Strecken und Airlines, z.B. China Eastern nach Xi’an
    • Die Verkehrsentwicklung zeigt eine Steigerung der Passagierzahlen in der Gruppe, jedoch einen Rückgang in Wien ab April 2026, bedingt durch Konflikte im Nahen Osten und reduzierte Flugangebote

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Vienna International Airport ist am 21.05.2026.

    Der Kurs von Vienna International Airport lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im Minus.


    Vienna International Airport

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    ISIN:AT00000VIE62WKN:A2AMK9
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