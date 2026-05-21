Barclays senkt Evonik auf 'Equal Weight', Erwartungen eingepreist

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 16,87 auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -5,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,87 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,38 %/+18,03 % bedeutet.