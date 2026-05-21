ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Evonik auf 'Equal Weight', Erwartungen eingepreist
- Barclays hebt Evonik Kursziel von 17 auf 18
- Rating von Overweight auf Equal Weight gesenkt
- Anil Shenoy sieht Bewertung fair eingepreist
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Anil Shenoy hält die Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 16,87 auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -5,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,87 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,167EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -17,38 %/+18,03 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Anscheinend gibt es für Evonik keinen allzu großen Preisdruck beim Methionin.
- Laut Evonik ist dies ein weltweit führendes Futtermitteladditiv zur Verbesserung der Futtereffizienz.
Nutrition & Care: Der Markt für Methionin (Tierernährung) zeigt sich laut S&P Global weiterhin robust und stützt das Ergebnis.
Die Preisprognose für Methionin im Jahr 2026 deutet auf eine Fortsetzung des moderaten Aufwärtstrends hin, wobei der globale Markt durch steigende
Evonik Aktie: Medizintechnik-Schub
Evonik meldet heute eine wichtige Zulassung in China: Die Nationale Arzneimittelbehörde NMPA genehmigt erstmals ein 3D-gedrucktes Schädelimplantat auf Basis des Filaments VESTAKEEP Fusion iC4800 3DF. Das Produkt wird vom Partner Tianjin Cone Medical gefertigt und markiert die erste Freigabe eines Schädelimplantats in China, das mit FDM-3D-Drucktechnologie hergestellt wird. Für Evonik ist das ein weiterer Baustein in der Strategie, sich stärker auf margenstarke Spezialanwendungen zu stützen, auch wenn die unmittelbaren Umsatzwirkungen begrenzt bleiben.
- Erste NMPA-Zulassung für ein FDM-gedrucktes Schädelimplantat in China
- Material mit Osteointegrations-Eigenschaften für bessere Einheilung
- Implantatproduktion über Partner Tianjin Cone Medical
Das, was die ehemalige Evonik Finanzvorständin, Maike Schuh im Manager Magazin berichtet, klingt ja wie ein Eingständnis ihrer eigenen Unfähigkeit. Denn genau Sie war es doch, die bei Evonik für die Finanzen verantwortlich war. Irgendwie liest sich der Bericht, mehr wie eine Abrechnung gegen Evonik. Geschäftsschädigend ist dieser Bericht auf jeden Fall. Wer weiß, ob sich die ehemalige Finanzvorstämdin damit nicht sogar strafbar gemacht hat? Erst am Ende sieht man das wahre Gesicht eines Menschen.