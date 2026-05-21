ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy'
- Jefferies hebt Nvidia-Kursziel auf 300 US-Dollar
- Prozessoren und Server sollen 20 Milliarden Dollar
- Nvidia festigt Stellung im Zentrum der KI-Welle
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia von 275 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe in jeglicher Hinsicht abgeliefert, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht der Amerikaner. Sie hätten ihre Stellung im Zentrum der KI-Welle untermauert. Am spannendsten sei vermutlich das Signal, dass alleine die Einnahmen mit Prozessoren und Servern in diesem Jahr 20 Milliarden Dollar hoch sein dürften./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 23:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 223,5 auf Nasdaq (21. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,67 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -1,55 %/+34,25 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 US-Dollar
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Die Frage, die ich mir einmal überlegen möchte - wäre, bei all den Kommentaren, hier. Seid Ihr hier investiert? Und seit wann? Wenn hier "Daytrader" ihre kurzfristig, beobachteten Beurteilungen abgeben, dann ist das wohl eine Momentaufnahme. Ich darf mir den Hinweis erlauben, das ich nach dem letzten Split eingestiegen bin, und bei den Rücksetzern, unter 100, nachgelegt habe. Ich habe nicht viele, aber ich bin so erfreut seit dem, das ich gewiss mein " Sitzfleisch" bemühen werde. Das hat mich nur sehr selten enttäuscht.
Die USA genehmigen rund zehn chinesischen Unternehmen den Kauf von Nvidias H200-Chips, darunter Alibaba, Bytedance und Tencent. Auch einige Distributoren wie Lenovo und Foxconn erhalten die US-Zulassung für den Erwerb der Nvidia-Chips.