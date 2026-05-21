Jefferies hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 223,5 auf Nasdaq (21. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,67 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,65 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -1,55 %/+34,25 % bedeutet.