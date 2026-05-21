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    Steyr Motors steht am Wendepunkt: Aufträge satt – H2 entscheidet

    Steyr Motors ist nach dem spektakulären Short Squeeze des Vorjahres wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückgekehrt, präsentierte am Dienstag aber einen gemischten Quartalsbericht, der Wachstumsperspektiven und Risiken gleichermaßen offenlegt. Die Aktie, die im vergangenen Jahr von rund 13 auf über 400 Euro schoss und sich inzwischen bei etwa 37 Euro hält (Ausgabepreis 14 Euro), reagierte auf die Zahlen kaum.

    Operativ verlief der Start ins Geschäftsjahr verhalten: Die Erlöse stiegen im ersten Quartal 2026 nur leicht von 11,5 auf 11,7 Mio. Euro. Deutlicher fiel der Rückgang beim bereinigten EBIT aus: Von 2,1 Mio. im Vorjahr auf 0,9 Mio. Euro. Steyr führt das auf zeitliche Verschiebungen größerer Auftragspakete aus Indien und dem Mittleren Osten zurück – geopolitsche Spannungen, namentlich rund um den Iran-Konflikt, hätten Liefer- und Terminpläne belastet – sowie auf strategische Vorleistungen in Form von Personalaufbau und Kapazitätserweiterungen. Das Management erwartet jedoch einen „deutlichen Margensprung“ im zweiten Halbjahr, gestützt durch höhere Auslastung bestehender Anlagen, die Abarbeitung des Auftragsbestands und margenstarkes Aftermarket-Geschäft.

    Der Auftragseingang ist kräftig: Der Gesamtauftragsbestand wird mit 308 Mio. Euro angegeben, davon rund 200 Mio. Euro rechtlich bindend, was Umsatzsichtbarkeit bis 2030 suggeriert. Wachstumsimpulse erhofft sich Steyr vor allem aus dem Defense- und Marine-Geschäft – insbesondere Unmanned Surface Vehicles (USV) – sowie aus der kürzlichen Übernahme der dänischen BUKH-Gruppe. BUKH soll ab Q2 2026 konsolidiert werden und entwickle sich „profitabler als ursprünglich erwartet“. Zudem wird ein mögliches Folgeprogramm der US Navy über rund 500 Boote erwähnt, dessen Umsätze ab 2027 erwartet werden.

    Für das Gesamtjahr bestätigt Steyr die Prognose: Umsatz zwischen 75 und 95 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von mindestens 15 Prozent. Finanzpolitisch verstärkt das Unternehmen seine Führungsbandbreite: Zum 1. Juni 2026 wird Björn Krausmann als neuer CFO bestellt, um Finanzen, HR und IT zu übernehmen und die Internationalisierung zu begleiten.

    Bewertungstechnisch bietet Steyr Chancen und Vergleiche: Das geschätzte KGV 2026 liegt bei 18,6 und damit unter manchen Verteidigern, aber über Wettbewerbern wie Deutz (KGVe 10,4). Für 2027 wird ein KGVe von 9,6 und ein EV/EBITDA von rund 6,6 genannt, was bei Zielerreichung eine attraktive Einstiegschance darstellen könnte.

    Fazit: Viel hängt an der zweiten Jahreshälfte und der erfolgreichen Integration von BUKH. Gelingt die versprochene Leistungssteigerung, wären Wachstum und Bewertungshüpfer plausibel; Scheitert die Umsetzung oder verzögern sich Großprojekte weiter, bleibt das Papier risikobehaftet.



    Steyr Motors

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    Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 36,46EUR auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



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