Ryanair knackt Rekord: 2,26 Mrd. Gewinn – aber teures Kerosin droht

Der Krieg gegen den Iran und die vorübergehende Schließung der Straße von Hormus haben die Verbraucher- und Unternehmensstimmung belastet. Ryanair, die anfangs für das Sommerquartal einen leichten Preisanstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet hatte, berichtet inzwischen von einer weitgehend seitwärts verlaufenden Ticketpreisentwicklung. Gründe seien wachsende Konsumentenverunsicherung durch Inflationsängste und Sorgen um mögliche Treibstoffengpässe. Die Visibilität für die Hochsaison bleibt gering, sodass das Ergebnis stark von Spätbuchungen abhängt. Die Aktie reagierte volatil: Nach einem Wochenstart mit Verlusten von knapp zwei bis drei Prozent schwankte die Notierung in der Folge merklich.

Ryanair hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nachsteuergewinn von 2,26 Milliarden Euro erzielt und damit einen neuen Rekord für Europas nach Passagierzahlen größte Fluggesellschaft erreicht. Der Umsatz kletterte um elf Prozent auf 15,5 Milliarden Euro; die Passagierzahlen stiegen um vier Prozent auf mehr als 208 Millionen. Bereinigt um eine mögliche Strafzahlung in Italien lag das Ergebnis leicht über den Analystenerwartungen. Trotz des starken Jahresberichts dämpfen geopolitische Risiken und operative Unsicherheiten die Aussicht für das laufende Geschäftsjahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auf der Kostenseite ist die Lage angespannt. Ryanair rechnet mit spürbar steigenden Ausgaben für Kerosin, Personal und Flugzeugwartung; Finanzchef Neil Sorahan sprach von einer um „mehrere hundert Millionen“ Euro höheren Kerosinrechnung. Das Unternehmen hat rund 80 Prozent seines Sommertreibstoffbedarfs abgesichert – in den Berichten werden unterschiedliche Einheiten genannt (668 US-Dollar je Tonne bzw. 67 US-Dollar je Barrel) – und betont, dass Zulieferer die Versorgung bis mindestens Mitte Juli zugesichert hätten. Notfallpläne existieren, Flugstreichungen seien aktuell nicht vorgesehen. Dennoch steigt der Druck auf Margen, zumal Wettbewerber wie Lufthansa, Air France‑KLM und IAG ebenfalls mit signifikanten Mehrkosten rechnen.

Konzernchef Michael O’Leary verweigerte eine verbindliche Ergebnisprognose und verwies auf die Abhängigkeit von externen Faktoren wie den Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine sowie von möglichen anhaltend hohen Treibstoffpreisen. Analysten dürften ihre Schätzungen für das laufende Jahr vorsichtig anpassen. Positiv für Ryanair ist die entspanntere Flottensituation: Boeing lieferte die bestellten 737‑MAX‑Jets, die Flotte umfasst rund 647 Flugzeuge, und die MAX‑10 werden ab 2027 erwartet.

Für schwächere Airlines bedeutet das Umfeld aus stagnierenden Erlösen und steigenden Kosten erhöhte Belastung: Margendruck, Liquiditätsrisiken und potenzielle Konsolidierungstendenzen in der Branche sind wahrscheinliche Folgeerscheinungen.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 23,48EUR auf Lang & Schwarz (21. Mai 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.