Im weltbekannten Dawson Range Goldgürtel im kanadischen Yukon deutet sich eine neue Entdeckung von beachtlicher Dimension an. In einem Distrikt, der bereits gigantische Ressourcen von 41,1 Millionen Unzen Gold, 285,6 Millionen Unzen Silber und 16,1 Milliarden Pfund Kupfer beheimatet, zieht das Alotta-Projekt von Forge Resources ( WKN A40AT2 / CSE FRG ) die Aufmerksamkeit der Rohstoffbranche auf sich. Erste Bohrergebnisse und geophysikalische Daten deuten darauf hin, dass hier ein echtes Weltklasse-Asset heranreifen könnte.

Das Besondere für Rohstoffinvestoren: Während Junior-Miner bei Projekten dieser Größenordnung meist in eine ruinöse „Verwässerungsspirale“ geraten und für jede Bohrsaison neues Kapital über den Aktienmarkt aufnehmen müssen, bricht Forge Resources mit diesem Muster. Das Unternehmen nutzt eine intelligente „Barbell-Strategie“ (Hantel-Struktur), um das enorme Aufwärtspotenzial im Yukon organisch durch die Cashflows eines eigenen kolumbianischen Kohleprojekts zu finanzieren – ein Modell mit absolutem Seltenheitswert im Explorer-Sektor.

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Wer hat der hat: Forge Resources will Weltklasse-Kupfer- Goldprojekt selbst finanzieren

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